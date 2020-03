Alle sportwedstrijden afgelast om coronavirus

In het betaalde voetbal gaan onder meer de duels PEC Zwolle-Heracles Almelo en Ajax-FC Twente van komende weekend niet door. De uitwedstrijd van Go Ahead Eagles tegen Jong PSV was dinsdag al afgelast, omdat al het voetbal in Noord-Brabant komend weekend is verboden.

Gisteren werd na overleg tussen de KNVB en de clubs in het betaalde voetbal nog besloten dat alle wedstrijden in het betaald voetbal buiten Noord-Brabant door zouden kunnen gaan mét publiek.

Aanvullende maatregelen

Het kabinet komt nu echter met aanvullende maatregelen, omdat er in Nederland steeds meer coronabesmettingen zijn, waarvan de bron niet bekend is.

Het is nog onduidelijk wat de gevolgen zijn voor de competities en wanneer de duels worden ingehaald.

Inhalen mét publiek

Voetbalbond KNVB gaat in de komende dagen uitzoeken wat de mogelijkheden zijn. De voetbalbond benadrukt dat het de bedoeling is dat de wedstrijden mét publiek worden ingehaald. "Pas in het laatste stadium van de competitie, als er echt niet meer geschoven kan worden, dan komt het noodmiddel van spelen zonder publiek in beeld."