Veel kritiek op komst van groot zonnepark bij Dalfsen

De bewoners van de Marshoek in Dalfsen zitten absoluut niet te wachten op een zonnepark met 30.000 zonnepanelen. Een park dat volgens hen niks te maken heeft met 'samen kiezen voor duurzaamheid', maar in hun ogen vooral gaat om geld verdienen door een externe partij. Ook de raadsleden hadden tijdens de commissievergadering nog veel kritische vragen over de mogelijke komst van het zonnepark.

Het plan voor het zonnepark is vorig jaar juni al afgeketst door de gemeenteraad; te weinig draagkracht en samenwerking, de plek was niet ideaal, het was te groot, kortom: Nee!

Plan kleiner en beter ingepast

De projectontwikkelaar en de betrokken boer hebben dat eerste plan aangepast, dus vragen ze nu opnieuw een vergunning aan. In plaats van 18 hectare wordt het zonnepark 13 hectare groot. Het zicht vanaf de dijk bij de Vecht is weg, er komt een houtwal met groen.

Er is geluisterd naar de bezwaren van omwonenden, aldus woordvoerder Wieffer van TP Solar. "Het is de bedoeling om ook de buurt mee te laten profiteren, er zijn altijd mensen tegen een zonnepark. Maar onze ervaring leert dat goede samenwerking succesvol kan zijn en wij staan met elkaar voor de opdracht om duurzame energie op te wekken."

Buurt verontwaardigd

De buurt laat flink van zich horen. Er zijn verschillende insprekers die vinden dat van samenwerking of als buurt profiteren van de groene stroom geen sprake is. "Het geld vloeit weg naar de projectontwikkelaar en de boer die in Zwolle woont. Wat levert het Dalfsen op? Niks, wij blijven met de rommel zitten."

Wim van Leussen spreekt namens 90% van de huishoudens in de Marshoek. Hij is zich bewust van het belang van duurzaam opwekken van energie. "Daar zijn wij hier goed in, in kleine projecten waar dan de buurt rechtstreeks van meeprofiteert. Met elkaar, voor elkaar. Denk aan een klein zonnepark, zon op daken, de postcoderoos zoals bij houthandel Foreco in Dalfsen, mogelijkheden om energie op te wekken met de Vecht. Wij willen van alles, maar niet op deze manier, niet zo groots."

Kritisch

De raadsleden van alle partijen zijn kritisch op het ingediende plan en voorstel van het gemeentebestuur om een 'verklaring van geen bezwaar' af te geven voor het zonnepark. De politiek heeft vraagtekens bij het woord 'participatie', want wat levert dit zonnepark Dalfsen op? En is dit niet gewoon het oude, dus afgekeurde, plan in een iets ander jasje? Is dat juridisch houdbaar?

Leander Broere van de PvdA merkt na de vergadering op dat er voor hem nog weinig nieuwe punten zijn die overtuigen. "Wij zijn voorstander van duurzaamheid, juichen kleine projecten binnen de gemeente toe, maar dit zonnepark lijkt niet te vallen onder participatie en samenwerking of opbrengsten voor de gemeenschap. Wij wachten de antwoorden van de wethouder af."

Ook willen verschillende partijen meer weten over de dassenburcht die blijkbaar in het bosje vlakbij de locatie van het zonnepark zit. Wethouder Schuurman beloofde de raad voor de raadsvergadering van 23 maart meer informatie te geven omtrent het plan.