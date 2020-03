Protest tegen woningbouw in polder Mastenbroek: "Wees zuinig op wat je hebt"

Met een petitie probeert een groep inwoners van Zwartewaterland de gemeenteraad op andere gedachten te brengen. Marinus Burgmeijer is initiatiefnemer: "Ik denk dat veel mensen niet beseffen wat hier eigenlijk aan de hand is, dat hier, in dit unieke natuurgebied een woonwijk komt. Jongens, waar zijn we dan mee bezig? Wees zuinig op wat je hebt".

Erfenis

Het bouwplan langs de Driehoek komt voort uit een erfenis uit het verleden. In 2003 had Zwartewaterland plannen voor een grote nieuwe wijk op die plek, met 600 tot 1200 woningen. De toenmalige wethouder kocht alvast grond aan en maakte afspraken met een projectontwikkelaar.

Dat hele plan verdween in de prullenbak, bouwen op die plek mocht helemaal niet vanwege de grote natuur- en landschapswaarden. De betrokken wethouder moest opstappen. Er kwam een nieuwbouwwijk aan de andere kant van Hasselt, Om de Weede. Maar de grond in de Driehoek was al aangekocht.

"Kan en mag niet"

Bas Dohle woont vlakbij het geplande bouwterrein. Hij was stomverbaasd toen hij van de plannen hoorde: "Dit kan en mag helemaal niet. Het gebied heeft een agrarische functie, de polder heeft de Belvedere-status, het grenst pal aan een Natura-2000 gebied, en ook in het groen-beleidsplan uit 2019 staat dat er niet gebouwd mag worden in de polder".