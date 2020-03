Sportverenigingen in Overijssel treffen 'standaard maatregelen' tegen coronavirus

Welke maatregelen nemen sportclubs in Overijssel vanwege het coronavirus? Nog niet veel, blijkt uit een rondgang van RTV Oost. Toch denken veel verenigingen er wel over na.

Bijvoorbeeld in Raalte bij handbalvereniging PCA Kwiek. "Het staat op de bestuursagenda om te bespreken, maar voorlopig nemen wij geen maatregelen. We volgen de adviezen van het RIVM op, bijvoorbeeld dat we geen handen schudden. De handbalcompetitie is overigens al afgelopen, dus er staan enkel nog wat trainingen gepland. De bekerwedstrijd van vanavond spelen we gewoon."

Bij Scheidsrechtersvereniging Deventer & Omstreken komt het virus ter sprake, maar ook daar treffen ze geen concrete maatregelen. Voorzitter Peter Stolk: "We zorgen voor de standaard hygiëne maatregelen, maar kijken wel waar onze leden naar toe op reis gaan. Wel moeten we een stukje nuchterheid in acht nemen, leden hebben zelf ook een verantwoordelijkheid. We denken erover of we donderdag tijdens de clubavond de discussie met onze leden aan kunnen gaan, hoe ga je bijvoorbeeld bij wedstrijden om met spelers omtrent het virus?"

Rob Stokkers, voorzitter van voetbal-, hardloop- en survivalvereniging BSC Unisson uit Boekelo vult aan: "Op dit moment treffen we nog geen maatregelen. We volgen het RIVM en de KNVB. Zolang daar niks concreets vandaan komt, blijven wij het op de voet volgen. We hebben ook geen ongeruste leden die bij ons aankloppen."

Ook in Almelo wordt er bij basketbalvereniging Uitsmijters nog volop gesport. "We spelen een fysieke sport waarbij niet te voorkomen is dat je aan elkaar zit, dat maakt het ingewikkeld. We hebben afgesproken voor en na de wedstrijden handen te wassen, maar we houden er ook rekening mee dat we in de komende weken misschien wel wedstrijden moeten afgelasten", zegt voorzitter Klaas Geert Bakker. "Bijvoorbeeld als we in Brabant moeten spelen. Maar het blijft koffiedik kijken."

Voorzitter Henk Dost van volleybalvereniging Twente '05 sluit zich daar bij aan. "We spelen en trainen nog gewoon, maar we bekijken het per wedstrijd. Laatst hebben we gewoon nog in Borne gespeeld, waar al een patiënt positief getest was. Mocht het zo zijn dat een volleyballer in quarantaine zit, moeten we dan helemaal niet meer spelen? Het lijkt mij dan geen probleem. Wel schudden we geen handen meer voor de wedstrijd, zoals het RIVM dat graag wil. Verder komen spelers niet zoveel met elkaar in contact bij het volleyballen, er zit bij ons een net tussen", sluit Dost af met een knipoog.

Bij judovereniging Judo Zwolle is er volgens eigenaar Engbert Flapper geen reden tot vergaande maatregelen. "We geven elkaar geen handen en wassen ze goed, maar judolessen gaan gewoon door. Geen paniek hier." Ook in Hengelo bij Judoschool Haagma delen ze die mening. "We hebben tot nu toe geen maatregelen getroffen, maar we gaan het bespreken", zegt Marjolein Besnyoi.