Leger des Heils Enschede tevreden over samenwerking opvang daklozen; niemand hoeft op straat te slapen

Bekende Nederlanders en 'gewone mensen' slapen zaterdag een nachtje buiten op de Oude Markt in Enschede. Het gaat om een actie voor Sheltersuits, een Twentse uitvinding waardoor daklozen warm kunnen slapen. Het Leger des Heils in Enschede vindt het een sympathieke actie, maar wijst erop dat er in Enschede niemand op straat hoeft te slapen, door een bijzondere samenwerking tussen diverse instanties.

Het pand van het Leger des Heils aan de Molenstraat in Enschede herbergt 26 studio's waar mensen die geen onderdak hebben tijdelijk kunnen wonen. Tegelijkertijd gaan ze zes tot negen maanden met een persoonlijk begeleider aan de slag om het leven weer op de rit te krijgen. Bijna altijd gaat het om mensen die door verslaving, scheiding of criminaliteit in financiële problemen zijn gekomen en daardoor dakloos zijn.

Ria

Een van de bewoners is Ria (65) uit Enschede. Ze doet drie ochtenden in de week schoonmaakwerk. Door omstandigheden dreigde ze dakloos te worden. "Ik heb een tijdje bij mijn dochter en later bij mijn ex-vriend gelogeerd, maar dat was geen oplossing voor de lange termijn. Ik ben tevreden zoals het nu is maar hoop dat ik op termijn weer zelfstandig kan wonen."

Samenwerking

Volgens Jan van Dijk van het Leger des Heils werpt de samenwerking met de gemeente, Humanitas, Tactus en diverse andere instanties z'n vruchten af. "De lijntjes zijn kort, daardoor worden wij en cliënten niet van het kastje naar de muur gestuurd." Als een dakloze zich meldt zoeken de samenwerkende instanties net zolang tot er een slaapplek is gevonden. "Bij ons of bij een van de andere instellingen, een enkele keer doen we een beroep op familie of vrienden."

Sheltersuits

De aanpak van het Leger des Heils is erop gericht dat iedereen tijdens de nacht een dak boven z'n hoofd heeft. Het Leger kiest voor een andere benadering van het daklozenprobleem dan bijvoorbeeld de stichting Sheltersuit uit Enschede.

Sleep Out

Komend weekend houdt stichting Sheltersuit op de Oude Markt in Enschede een Sleep Out. Honderden deelnemers brengen de nacht door in een slaapzak en zamelen geld in voor de stichting. Met het geld worden nieuwe sheltersuits gemaakt, waterdichte warme winterjassen met aanritsbare slaapzakken voor daklozen om de nacht buiten door te brengen.

Goede bedoelingen

Het Leger des Heils spreekt geen oordeel uit en is overtuigd van de goede bedoelingen van de mensen van Sheltersuit. "Het is alleen maar mooi dat er meerdere partijen actief zijn met de daklozenproblematiek. Natuurlijk wordt er in Enschede ook op straat geslapen maar daar zit weleens een andere reden achter. Sommige mensen hebben zoveel schulden dat ze liever niet worden geregistreerd. Wat ons betreft is slapen in de buitenlucht niet nodig, daklozen kunnen altijd bij ons terecht."