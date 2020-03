Koning en Koningin plaveien weg voor Overijsselse business in Indonesie

Tien Overijsselse bedrijven zijn met het staatsbezoek van Koning Willem Alexander en Koningin Máxima mee op handelsmissie in Indonesië. Het land heeft een reusachtige markt met 270 miljoen inwoners. Kortom, veel zaken te doen, ook voor Overijsselse topbedrijven als Wavin, Thales of Boessenkool.

Markeloer Gert Jan oplaat is 'president' van de Nederlandse Pluimvee Industrie (NEPLUVI). Hij weet hoe belangrijk zo'n bezoek is voor de bedrijven die mee zijn: "In het kielzog van de Koning en Koningin gaan er deuren open die anders gesloten blijven, zo simpel is het. En zo merk je wat de waarde van het koningshuis is."

Interieur voor koeienstallen, planten en melkpoeder

De 'agrifood'-sector is het best vertegenwoordigd vanuit onze provincie. Zo is Agriprom uit Nieuwleusen mee, dat inrichting voor koeienstallen levert. Uit Almelo is mee GP Plants, het bedrijf van Gert Pezij, die in de buurt van Surabaya een grote 'plantenfabriek' heeft. Uit Heino is melkpoederfabrikant Triscom mee en uit Deventer de Gezondheidsdienst voor Dieren.

Boessenkool uit Almelo

Uit de 'technische hoek' zijn advies- en ingenieursbureau Witteveen en Bos uit Deventer mee en pijpenfabrikant Wavin uit Zwolle. Machinefabriek Boessenkool uit Almelo probeert al haar uitvindingen op het gebied van circulaire economie (Despray: machine om spuitbussen te recyclen en vliegwiel voor energieopslag) en transport aan de man te brengen (de 'megadrone' en 'Multitooltrac', de elektrische trekker)

Uit Twente komt verder het kleine Alia instruments uit Enschede, dat maakt meetapparatuur voor baggeraars en tunnelbouwers en tenslotte is ook Thales uit Hengelo vertegenwoordigd door topman Gerben Edelijn.

Uit Deventer is ook nog IT-dienstverlener Topicus mee, met een afvaardiging die software op het gebied van 'healthcare' wil gaan verkopen.

Hoewel nog maar een dag op pad is Oplaat nu al tevreden met het resultaat: "Voor mij is het nu al zeer geslaagd, ik heb al zo veel mensen gesproken."