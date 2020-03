Wie hielp Maud bij de kassa van de supermarkt in Raalte?

De 16-jarige Maud Jonkman mocht van haar moeder naar de supermarkt om nieuwe leverpastei te halen. De pinpas van het meisje, dat het syndroom van Down heeft, weigerde echter dienst. Gelukkig stond er een man achter haar die de leverpastei aftikte. Mauds moeder wil nu graag weten wie deze weldoener is: "Heel lief, maar ik wil hem graag terugbetalen."

De leverpastei was gisterochtend op, zo simpel is het. Dus moest Maud deze ochtend maar wat anders op brood. Maar 's middags, zo beloofde Christel Jonkman haar dochter, mocht ze naar de Jumbo aan de Domineeskamp in Raalte om nieuwe te halen. Dat liep wat anders dan gepland.

Als Christel die middag thuis komt staat Maud al voor de deur, portemonnee in de aanslag. In de startblokken om leverpastei te halen, met haar eigen pinpas.



Betalen lukt niet

Maar in de winkel blijkt diezelfde pinpas dienst te weigeren bij het afrekenen. Ze legt de pas op de lezer, maar betalen lukt niet. Christel denkt dat ze de pincode moet invoeren, maar die heeft ze niet: "Dat moet om de zoveel tijd, maar daar heb ik nooit aan gedacht."



Toch komt Maud even later thuis, met een vijf-pack leverpastei én de mededeling dat haar pinpas stuk is. Er was een man in de rij die voor haar heeft betaald, vertelt ze. Wie die man was, weet ze niet meer.

Bellen met de winkel

Het idee dat ze nu een schuld heeft bij een vreemde, staat Christel niet aan. "Het is heel lief en attent dat deze man haar heeft geholpen, maar ik wil hem graag zijn geld terug betalen. En hem bedanken natuurlijk. Het is maar zeven euro, maar dat geld komt hem toe."



De caissière van dienst blijkt de man niet te kennen. Ook haar massaal gedeelde Facebook-oproep levert vooralsnog niet meer op dan beschrijving door ooggetuige Shanel Beumer. Zij zag 'een buitenlandse man, die Engels en Nederlands door elkaar sprak en aan de telefoon was'. De man droeg een bruin-groene jas en had wat langer haar.



Christel houdt hoop dat ze de weldoener alsnog vindt. De filiaalmanager heeft beloofd de videobeelden te bekijken en tja, met ruim vijfhonderd deelacties moet die Facebookoproep toch vanzelf bij de goede terechtkomen? "En anders gaan Maud en ik maar posten bij de Jumbo."