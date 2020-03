Gedetineerde Veldzicht zegt steekincident niet meer te kunnen herinneren

Dat hij zich er niets van kan herinneren, komt mogelijk omdat zijn gedrag anders was door gedwongen medicijngebruik. De advocaat van de 33-jarige Bulgaar wil het medicijngebruik onderzocht hebben.

De Bulgaar zou een medewerker van het Centrum voor Transculturele Psychiatrie Veldzicht meermaals met een zelfgemaakt steekwapen in de borst gestoken en gesneden hebben. Ook zou hij een andere medewerker in diens hand gebeten hebben. Voor het slachtoffer brak een spannende tijd aan, omdat tien dagen voor het incident was vastgesteld dat de Bulgaar syfilis had.



Psychische problematiek

De Bulgaar zat een celstraf van zes jaar uit, toen er in de gevangenis duidelijk werd dat er sprake was van psychische problematiek. Op dat moment werd hij overgeplaatst naar Balkbrug. Volgens de Bulgaar kreeg hij daar medicatie die hij niet wilde innemen.



Wat er precies aan de hand is met de verdachte is nog niet duidelijk. De man wordt onderzocht door gedragsdeskundigen.

De rechtszaak gaat op 2 juni verder.