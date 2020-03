Strafpleiter in zaak viervoudige moord Enschede: 'Undercoveractie in strijd met de wet'

Een undercoveractie om de viervoudige moord in Enschede op te lossen is door derden meegeluisterd en dat is in strijd met de wet. Dat zegt advocaat Moszkowicz van de vrouw die ervan wordt verdacht een bemiddelende rol te hebben gespeeld bij de handel in de moordwapens. "Meeluisteren mag volgens de wet alleen als de gesprekken worden opgenomen. En dat is hier niet gebeurd, er zijn geen opnames."

Hij wil graag dat de undercoveractie als onrechtmatig wordt bestempeld, omdat zijn cliënt zichzelf in de gesprekken met de twee undercoveragenten heeft belast. De actie werd meegeluisterd door twee begeleiders. Moszkowicz wil alle vier agenten ondervragen. "Konden er ook instructies gegeven worden?", wil hij weten.

Volgens de strafpleiter heeft de undercoveractie er echt ingehakt bij zijn cliënt. "Iedere keer als we het erover hebben, schiet ze weer vol." De rechtbank gaat niet mee met de gedachtegang van de advocaat. De rechters achten zichzelf goed voorgelicht over de operatie en vinden het niet noodzakelijk de agenten op te trommelen.

Enemy

Volgens Moszkowicz is zijn cliënt door de undercovers gedwongen om een verklaring af te leggen. "Het was geen gesprek dat de undercoveragenten met mijn cliënt hielden, maar een intimiderend verhoor."

Eén van de undercovers deed zich voor als familielid van de drie hoofdverdachten in de moordzaak. "De man was een boomlange Joego en kwam daardoor intimiderend over. Hij riep zelfs nog naar mijn cliënt: Are you my enemy?"

Traject staken

Moszkowicz zegt dat er meer fouten zijn gemaakt. "Toen mijn cliënt vroeg of ze haar advocaat mocht bellen, zeiden ze dat zoiets niet hoefde. Sterker nog, haar telefoon werd zelfs afgenomen. Een zeer kwalijke zaak. Ze hadden op dat moment het traject moeten staken."

Veiligheid

Volgens het OM hebben twee begeleiders van de undercoveragenten inderdaad meegeluisterd. "Maar ze hebben zich geconcentreerd op de veiligheid van de agenten en de sfeer van het gesprek."

De verdachte heeft volgens justitie bemiddeld bij de levering van de moordwapens, maar ook bij het wegmoffelen van twee tassen. Daarin zou de kleding hebben gezeten die de drie hoofdverdachten tijdens de 'kwartetmoord' aan hadden. De vrouw had een relatie met een van de hoofdverdachten. Ze zit vast. Het eindproces in de geruchtmakende moordzaak is volgende maand.

Viervoudige moord

De zaak draait om de moord op vier mannen, gepleegd op 13 november 2018. Ze werden op klaarlichte dag in een growshop in Enschede doodgeschoten. Justitie houdt vader Camil A. en zijn twee zonen Dejan en Denis verantwoordelijk voor de moord.