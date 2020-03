Zwolle wil ''een aantal'' vluchtelingenkinderen van Lesbos opnemen

Op het Griekse eiland Lesbos verblijven 2500 vluchtelingenkinderen uit met name Syrië in zeer miserabele toestanden. Volgens het Zwolse PvdA-burgerraadslid Roberto Kist is het aan Europa om het vluchtelingenprobleem snel op te lossen. "Maar het kan niet zo zijn dat we met z'n allen blijven wachten tot Europa met een plan komt. Dat kun je vooral voor de kinderen die op Lesbos vast zitten niet maken. Die kinderen moeten zo snel mogelijk worden geholpen en daar kunnen we met z'n allen nu wat aan doen."

Meer gemeenten moeten Zwols voorbeeld volgen

Het doel van de motie is dat Zwolle aan Den Haag kenbaar maakt dat de gemeente enkele kinderen van Lesbos wil halen. Kist erkent dat een individuele actie van Zwolle premier Rutte niet over de streep gaat trekken. "Nee, dat klopt. Maar als meer gemeenten dezelfde motie aannemen en een hulpvraag in Den Haag neerleggen, dat kan dat wel het verschil maken."

Hoeveel kinderen Zwolle van Lesbos wil weghalen en binnen de gemeentegrenzen wil opvangen is nog niet bepaald. "Maar goed dat zal slechts een klein aantal zijn. Voordeel is wel dat we ze binnen de reguliere route voor de opvang van vluchtelingen direct kunnen opnemen. De opvang van vluchtelingen blijft ook nu gewoon doorlopen en daar kunnen deze kinderen zonder problemen bij", zegt Kist.

Hoe meer gemeenten het Zwolse voorbeeld volgen des te meer kinderen kunnen worden opgevangen in Nederland, aldus het PvdA-burgerraadslid. "Maar de Nederlandse regering moet wel meewerken."