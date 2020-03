Opheldering geëist over lucratieve speltherapie voor kinderen van Twentse zorgaanbieder

De PVV Almelo wil opheldering over de achtergronden van RHV Spel naar aanleiding van een artikel eerder vandaag bij RTV Oost. Daaruit blijkt dat deze zorginstelling, die wordt gerund door een echtpaar uit Oldenzaal, goed is voor een jaaromzet die in de tonnen loopt. Volgens de laatst bekende jaarrekening, die dateert van 2018, werd ruim 400.000 euro omzet geboekt.

Overboeking

Verder valt op dat er 200.000 euro werd overgeboekt naar een spaarrekening. Emeritus hoogleraar Harrie Verbon plaatst kritische kanttekeningen bij de cijfers van RHV Spel.





De zorgaanbieder houdt zich bezig met de begeleiding van kinderen van drie tot vijftien jaar en doet dit via speltherapie. Het bureau heeft contracten met het zorg-samenwerkingsverband van Twentse gemeenten 'Samen 14' en doet verder zaken met onder meer de gemeente Almelo.



Raadsvragen

De PVV Almelo heeft naar aanleiding van de publicatie schriftelijke vragen gesteld aan wethouder Van Mierlo. PVV-raadslid Sebastiaan Stöteler wil weten of het gemeentebestuur zelf ook kennis heeft genomen van de jaarstukken van RHV Spel, zoals die in het bezit zijn van RTV Oost.



Door de screening

Daarbij wijst het raadslid op een verordening van de Almelose gemeenteraad van medio vorig jaar, waarin wordt bepaald dat een zorgbureau circa drie procent winst mag maken. Dit is de landelijke norm. Als zorgbureaus meer winst maken, wordt dit vaak als verdacht beschouwd.

"De winsten van RHV overstijgen die drie procent met zeer ruime cijfers. Hoe is het mogelijk dat een zorgbureau met deze cijfers door de screening komt?", zo wil Stöteler weten.

Lening

Bovendien stelt de PVV vraagtekens bij de lening van twee ton die RHV heeft overgemaakt naar een spaarrekening. Volgens de directie van RHV staat deze spaarrekening op naam van de onderneming en kan er dus te allen tijde over dit geld worden beschikt.

Emeritus hoogleraar Verbon vindt het vreemd dat dit geld dan van de bedrijfsbalans is gehaald, maar volgens raadslid Stöteler doet dit feitelijk niet eens ter zake. De PVV'er zegt het vooral merkwaardig te vinden dat er twee ton overblijft op de zorgverlening. "Dan klopt er iets niet. Het maakt daarbij niet of die twee ton naar een zakelijke spaarrekening of privé is gegaan", aldus Stöteler.

Exorbitante winst

De PVV'er spreekt van een exorbitante winst. "Geld dat nu niet wordt besteed op plekken waar dat voor bedoeld was: namelijk zorg." Hij pleit er dan ook voor dat de gemeente het geld terug moet vorderen.

Bovendien wil de PVV dat de gemeente Almelo het lopende contract met RHV Spel met onmiddellijke ingang opschort, totdat duidelijk is dat er door RHV Spel op juiste wijze zorg wordt verleend.