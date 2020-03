Problemen met luchtwassers in Overijssel al in 2017 bekend

Al in 2017 waren er aanwijzingen dat luchtwassers bij Overijssel boeren niet werkten zoals zou moeten. Dat staat in antwoorden van de provincie op vragen van GroenLinks. Uit een in 2017 uitgevoerde steekproef door de gemeente Hellendoorn bleek dat de monitoring van luchtwassers bij een groot deel van de bedrijven in die gemeente niet voldeed.

De resultaten van de steekproef in Hellendoorn waren aanleiding om de elektronische monitoringsgegevens van luchtwassers voor heel Overijssel te analyseren. De provincie werkte daarbij samen met de omgevingsdiensten Twente en IJsselland. Een luchtwasser wordt in de intensieve veehouderij gebruikt om de uitstoot van stoffen die het milieu aantasten te verminderen.

Uit de provinciebrede analyse die in 2018 werd gehouden, bleek dat veehouders hun luchtwassers niet goed gebruiken. Uit het onderzoek bleek dat slechts achttien luchtwassers goed werkten. Driehonderd veehouders waren gecontroleerd.

Robert Jansen van GroenLinks is verbaasd over de antwoorden van de provincie. "Al in 2017 ernstige signalen en er nooit een volwaardige brief over schrijven naar de Staten". aldus Jansen.

'Geen steken laten vallen'

De provincie vindt dat ze geen steken heeft laten vallen. "We zijn van mening dat we uw Staten op de juiste wijze hebben geïnformeerd. Provinciale Staten is tussentijds over de voortgang van het luchtwassersproject geïnformeerd onder aandachtspunten in Monitor 2019-1."

Volgens Jansen was dat niet genoeg. "Ik zeg niet dat Provinciale Staten niet is geïnformeerd, maar dit had met een uitgebreide brief gemoeten onder het mom we hebben hier een groot probleem."

Ammoniakmetingen

Hoeveel ammoniak er door de veebedrijven is uitgestoten in de tijd dat de luchtwassers niet werkten, is niet bekend. "Er zijn geen ammoniakmetingen uitgevoerd", schrijft de provincie. "De monitoringsanalyse bij de onderzochte luchtwassers tonen normoverschrijdingen ten opzichte van de door leveranciers opgegeven specificaties voor de parameters zuurgraad en geleidbaarheid van het waswater aan."

Hiermee kan echter niet worden aangetoond in welke mate de luchtwassers niet hebben gefunctioneerd. De werking ervan is in meer

of mindere mate onvoldoende geweest en voldoet niet aan de regelgeving.

Stikstof

Omdat de luchtwassers niet gewerkt hebben, wil Robert Jansen nu weten hoeveel stikstof en ammoniak de betrokken bedrijven bij elkaar uitstoten zonder luchtwasser. "Dat is een rekensom die het provinciebestuur blijkbaar in eerste instantie niet aandurfde blijkens de antwoorden."

Het Statenlid van GroenLinks heeft aanvullende vragen aangekondigd.

De provincie organiseert deze maand voorlichtingsbijeenkomsten over de werking van luchtwassers. "Dit duurt dus bij elkaar al drie jaar", aldus Jansen.