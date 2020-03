Reisbranche stuit door coronacrisis op afwachtende klant: 30 procent minder boekingen

Het ministerie van Buitenlandse Zaken heeft deze week het reisadvies voor delen van Noord-Italië aangepast naar code rood. Dat houdt in dat reizigers hun geld terug kunnen eisen.

Volgens directeur Arjan Koster verandert er voor OAD echter weinig. OAD had al een regeling dat reizigers tot medio mei gratis hun reis konden omboeken. "Daar is maar weinig gebruik van gemaakt. In totaal dertien keer."

'Later inhalen'

Wel ziet OAD het aantal reizen fors teruglopen. Met circa dertig procent. "Ik ga er echter vanuit dat de boekingen dit seizoen wat later op gang komen en dat we dit dus in een later stadium inhalen. In die zin maak ik me daar geen grote zorgen over. Al is het natuurlijk niet niks wat hier allemaal gebeurt."

Bij OAD zijn vooralsnog geen maatregelen als arbeidstijdverkorting voor het personeel nodig.