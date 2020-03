Voormalig zwembadondernemer jaagt op ontbrekende bewijsstukken

Via de bestuursrechter wil voormalig zwembadondernemer Jos Velthuis de gemeente Tubbergen dwingen om hem negen belangrijke documenten te geven. Het zijn volgens Velthuis de láátste stukken die hij nodig heeft om na 25 jaar zijn bewijslast tegen de gemeente rond te kunnen maken. De zitting eindigt in een anticlimax als de rechter zegt dat ze nauwelijks mogelijkheden ziet een oordeel te vellen.

Afgelopen weekend werd hij 66. Over een paar maanden krijgt hij AOW. Het stemt Velthuis somber, want de AOW-uitkering is veel lager dan zijn huidige uitkering. "Gisteren is ons huis verkocht. Om toekomstige betalingsproblemen te voorkomen. Als ik straks AOW krijg, blijft er onvoldoende over voor de hypotheek."

Jos Velthuis

In zittingszaal tien van de rechtbank in Zwolle probeert de voormalig zwembadondernemer vandaag de laatste puzzelstukjes van een ingewikkeld dossier bij elkaar te krijgen. Zijn dossier mist negen belangrijke documenten. Als ook die zijn toegevoegd aan het dossier, dan is volgens hem de bewijslast tegen de gemeente rond. Velthuis is ervan overtuigd dat Tubbergen dan financieel fors over de brug moet komen. Hij houdt rekening met een schadevergoeding van een half miljoen euro of meer.

De advocaat

Volgens de advocaat van de gemeente jaagt Velthuis op documenten die er niet zijn. De gemeente wil dat Velthuis, na 25 jaar, de zaak eindelijk eens laat rusten. "Stukken die we niet hebben, kunnen we niet openbaar maken", zegt de advocaat. Bovendien heeft Velthuis alle documenten reeds in zijn bezit. Het gevolg van een Wob-verzoek (Wet openbaarheid van bestuur) dat Velthuis in 2015 deed. "Het moet een keer klaar zijn", zegt de advocaat tegen de rechter. Velthuis wil de woorden niet horen: "Ik weet dat er is gesjoemeld. Ik weet dat de bewijsstukken er zijn."

Jos Velhuis opent in 1993 in samenwerking met de gemeente een zwembad in Tubbergen. Zwembad Tiara. Twee jaar later, in 1995, vraagt de gemeente het faillissement aan. Velthuis gaat persoonlijk failliet. Het zwembad wordt ondergebracht in een stichting en krijgt de naam De Vlaskoel. Jos Velthuis vindt dat de gemeente hem heeft gebruikt om goedkoop een zwembad te kunnen bouwen in Tubbergen. Al 25 jaar is hij bezig om zijn naam gezuiverd te krijgen. Ook eist hij een schadevergoeding en wil hij zijn spullen terug die destijds in het zwembad zijn achtergebleven. Bijvoorbeeld de beweegbare bodem in het instructiebad. "Deze kostte toen 250.000 gulden. Dat heb ik betaald."

De rechter

De rechter meldt Velthuis dat het haar duidelijk is geworden wat hij wil bereiken met de rechtszaak. Ze zegt dat ze het moeilijk vindt een oordeel te vellen, omdat de rechtsgang in haar ogen niet goed is doorlopen. "Ik moet hier over nadenken", vertelt ze Velthuis. "Ik sluit het onderzoek en ga nadenken. Ik zal snel uitspraak doen, maar ik hang er geen termijn aan. De normale termijn is zes weken. Ik hoop dat ik eerder uitspraak kan doen."

Jos Velthuis

Na de zitting toont Velthuis zich ondanks de woorden van de rechter optimistisch. Al 25 jaar lang bijt hij zich vast in de zaak en hij is nog lang niet van plan om ermee te stoppen.