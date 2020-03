KNVB praat met voetbalclubs over mogelijke maatregelen wegens coronavirus

Het is de vraag of toeschouwers nog welkom zijn bij Nederlandse voetbalwedstrijden (Foto: Orange Pictures)

De KNVB gaat morgen in Zeist in gesprek met bestuurders van de Nederlandse clubs in de Eredivisie en Keuken Kampioen Divisie. Ter sprake komen diverse maatregelen die mogelijk genomen worden vanwege het coronavirus.

De afgelopen dagen steeg het aantal positieve coronatesten in Nederland van 188 afgelopen zaterdag naar 382 vandaag. Ook in andere Europese landen blijft het aantal besmettingen oplopen. Om die reden zijn in Italië alle sportevenementen tot 3 april geschrapt.

In de Spaanse en Duitse voetbalcompetitie gaan de wedstrijden vooralsnog wel door, maar zonder publiek. Dat geldt ook voor vijf van de komende acht duels in de Champions League.

De Oranjeleeuwinnen spelen vanavond hun wedstrijd tegen Frankrijk op het Tournoi de France in Valenciennes eveneens zonder publiek. Tot dusver vond de KNVB het niet nodig om grote maatregelen te nemen. Afgelopen weekend was de enige in het oog springende aanpassing dat spelers elkaar geen handen meer gaven, maar een 'elleboogje'.

Nauw contact

De KNVB liet eerder weten in nauw contact te staan met het RIVM, de GGD en de ministeries die met deze problematiek bezig zijn. "We houden alle berichten nauwlettend in de gaten en nemen hun advies uiteraard over", aldus de voetbalbond.

"Mochten er op basis van het advies van de RIVM en GGD door de lokale overheden maatregelen worden genomen die het voetbal raken, dan zullen wij die opvolgen. Maar mochten zij bepalen dat wedstrijden gewoon door kunnen gaan, dan volgen wij dit standpunt en dan zullen de wedstrijden om die reden ook niet door ons worden afgelast."

Jong PSV - Go Ahead Eagles

Het merendeel van de coronabesmettingen in Nederland is vastgesteld in Noord-Brabant. Van de Overijsselse voetbalclubs komt alleen Go Ahead Eagles komende speelronde in actie tegen een ploeg uit die provincie. Maandagavond nemen de Deventenaren het in Eindhoven op tegen Jong PSV. In de Eredivisie spelen PEC Zwolle en Heracles Almelo tegen elkaar, terwijl FC Twente het in Amsterdam opneemt tegen Ajax.