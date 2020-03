Vader over Twentse student in Duitse sekte: 'Ze hebben zijn gedachten overgenomen'

De verrassing is groot. Als de ouders staan te wachten voor het gebouw van de Universiteit Twente komt een jongeman aanfietsen. De vader doet nietsvermoedend een stapje opzij om hem te laten passeren. Pas als de fietser op slechts enkele meters afstand is, herkent de moeder ineens haar zoon. Ze slaakt een kreet van verrassing. Een liefdevolle knuffel, een kort gesprekje. Waarop de zoon zich excuseert. Hij dreigt te laat te komen voor college.

Gedaanteverwisseling

Het is nog maar enkele weken geleden dat ze hem voor het laatst zagen, maar de Enschedese student blijkt in die korte tijd een ware gedaanteverwisseling te hebben ondergaan. De moeder laat op haar mobieltje een foto zien van haar zoon, voorzien van een volle bos haar. De jongeman, die ze even daarvoor nog knuffelde, heeft nu een kortgeknipt koppie.



"De afgelopen vier jaar had hij lang haar. Los over de schouders, vaak in een paardenstaart of knotje. Maar dat is niet het enige. Eerder droeg hij vrijwel steevast skinny jeans, nu ineens een wijde spijkerbroek. Zo kennen we onze zoon helemaal niet. Van de sekteleden weten we intussen dat ze zoveel mogelijk uniformiteit in hun kleding en uiterlijk willen uitstralen. Dat zal wel de reden zijn waarom hij er nu ineens zo uit ziet."

Commune

Het is voor het eerst sinds drie weken dat ze hun zoon terugzien. De jongeman is begin vorige maand vertrokken naar een Duitse sekte, waar hij sindsdien in een commune leeft. Van hieruit volgt hij zijn studie aan de UT. Vanuit het vroegere Oost-Duitsland is hij deze ochtend naar Enschede gereisd om college bij te wonen.

Mentale metamorfose

De fysieke veranderingen zijn niet de enige gedaanteverwisseling, waarmee de verontruste ouders de laatste tijd zijn geconfronteerd. Hun zoon heeft ook een mentale metamorfose ondergaan. Nadat hij ter kennismaking eerst een week in de Duitse commune woonde, keerde hij - voordat hij zich definitief in Duitsland vestigde - nog één keer kort terug naar Nederland. Als een compleet ander mens.

De flyer waarmee leden van de Duitse sekte onder studenten proberen nieuwe leden te werven (Foto: RTV OOST)

'Gehersenspoeld'

Zijn vader: "Hij is totaal gehersenspoeld. Hij praat alleen nog over Bijbelse onderwerpen. Hij kijkt star uit zijn ogen. Vaak stoïcijns. Het was altijd een ongelooflijk lieve jongen, die ik in twintig jaar nog nooit boos heb gezien. Maar als ik nu met hem praat, heb ik niet het gevoel dat ik met mijn zoon praat, maar met een bandrecorder. Ze hebben zijn gedachten overgenomen."

Zoals eerder vandaag gemeld kwam de Enschedese student met de Duitse sekte in aanraking nadat hij in Nederland had meegelopen in de Mars voor het Leven, een anti-abortusbetoging. De jongen was vooral op zoek naar een antwoord op de vraag hoe hij als goede christen door het leven kon gaan.

Amper nog contact

"Hij zit nu vast in het vroegere Oost-Duitsland en we krijgen amper contact met hem. Of we ons zorgen maken over zijn gezondheid? We hebben een rotsvast vertrouwen in God dat uiteindelijk alles goed komt, maar we maken ons wel degelijk zorgen om zijn gééstelijke gezondheid."

Aardse bezittingen inleveren

Een van de beginselen van de Duitse sekte is dat ze al hun aardse bezittingen inleveren. Dat geld wordt gebruikt voor dagelijks onderhoud en activiteiten van de sekte. Vandaar dat de ouders deze dag een aantal van zijn spullen uit zijn studentenkamer 'veilig stellen'.

Tegen een muur

De ouders hebben nu nog maar één doel voor ogen: hun zoon bevrijden uit de sekte. Maar daarbij zeggen ze bij de officiële hulpverlenende instanties tegen een muur te lopen. Daarop namen ze contact op met de Hengelose auteur Frank Krake, die recent het veelbesproken boek 'Hannelore, het meisje uit de sekte' publiceerde. Krake probeert nu de ouders met raad en daad bij te staan. Intussen heeft hij de politie geïnformeerd: "Ik heb deze zaak bij de juiste personen binnen de politie onder de aandacht gebracht."

Gezond verstand

De ouders beseffen intussen dat het in juridisch opzicht erg lastig wordt hun zoon uit de sekte te krijgen. De vader: "Hij is meerderjarig en mag dus gaan en staan waar hij wil. Juridisch zijn er eigenlijk heel weinig mogelijkheden. We kunnen feitelijk alleen maar een beroep doen op zijn gezond verstand."



Heel bewust hebben ze nu besloten hun verhaal te doen: "Omdat we onze zoon terug willen. Maar ook om andere studenten te waarschuwen."