Chauffeurs Bolk Transport in onzekerheid bij Italiaans-Oostenrijkse grens door coronavirus

Chauffeurs Bolk Transport in onzekerheid in Italië (Foto: Archief)

Tientallen chauffeurs van het Almelose Bolk Transport verkeren momenteel in onzekerheid in het noorden van Italië. Eerder vandaag werd bekend dat Oostenrijk zijn grenzen sluit voor reizigers uit Italië vanwege de uitbraak van het coronavirus in dat land.

Directeur André Pluimers van Bolk Transport laat weten dat het gaat om dertig chauffeurs. Een aantal van hen zou volgens de planning vandaag de Italiaans-Oostenrijkse grens oversteken, om vervolgens via Duitsland terug naar Nederland te rijden. De rest zou morgen of overmorgen moeten volgen. Maar of dat gaat lukken is onduidelijk.

“We hebben veel contact met de chauffeurs waar het om gaat”, aldus Pluimers, voor wie het nieuws nog vers is. “Wij hebben begrepen dat transitoverkeer, vrachtwagens die door Oostenrijk of Zwitserland moeten, wel wordt doorgelaten. Maar de chauffeurs zouden wel gecontroleerd worden op temperatuur en koortsverschijnselen.”

Onduidelijkheid

Wat de grenssluiting betekent voor de komende weken – en of Bolk Transport nog chauffeurs naar Italië laat rijden – weet Pluimers nog niet. “Er is nog veel onduidelijk. We missen daarbij de Europese regie. Het is vreemd dat een individueel land als Oostenrijk dit zo ineens kan besluiten, terwijl bijvoorbeeld Frankrijk en Duitsland andere keuzes maken.”

Pluimers mist bovendien de solidariteit met Italië, het land waar zo’n 15 procent van zijn bedrijfsactiviteiten plaatsvindt. “Zij kunnen zichzelf wel afsluiten, maar nu sluiten wij hun uit. Door de grenssluiting van Oostenrijk, maar bijvoorbeeld ook door het negatieve reisadvies naar Italië. De urgentie begrijp ik wel en ik wil ook niet de keuze maken tussen de economie en de volksgezondheid, maar iets meer solidariteit met de Italianen zou op z’n plaats zijn.”