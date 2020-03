Wedstrijd Go Ahead Eagles bij Jong PSV maandagavond alsnog afgelast

De wedstrijd van Go Ahead Eagles bij Jong PSV komende maandag gaat niet door. In verband met het coronavirus zijn alle duels in Brabant komend weekend in het betaald voetbal uit het programma gehaald.

De KNVB had de wedstrijd van Go Ahead Eagles tegen PSV, die in het stadion van FC Eindhoven zou worden gespeeld, in eerste instantie op het programma laten staan.

Aangezien het duel van Go Ahead op maandag is, valt het officieel niet onder het weekend. Go Ahead Eagles heeft inmiddels alsnog een bericht van afgelasting van de KNVB gehad. De KNVB heeft de wedstrijd van maandag ook in het lijstje van afgelaste duels in het betaalde voetbal opgenomen.

Besluit veiligheidsregio Brabant

De veiligheidsregio Brabant heeft vanmiddag besloten dat komend weekend geen van de betaald voetbalwedstrijden in Brabant doorgang kunnen vinden. Dat is één van de maatregelen om verdere verspreiding van het coronavirus tegen te gaan.

Dat betekent dat de Eredivisieduels Willem II – sc Heerenveen, PSV – FC Emmen en RKC Waalwijk – FC Groningen en de Keuken Kampioen Divisiewedstrijd TOP Oss – FC Den Bosch worden uitgesteld. Daar is nu ook Jong PSV - Go Ahead Eagles aan toegevoegd.

KNVB bespreekt gevolgen uitstel morgen

Morgen vindt in Zeist een bijeenkomst plaats met de KNVB, de Eredivisie CV, de Coöperatie Eerste Divisie en alle betaald voetbalorganisaties. Daar worden onder meer de gevolgen van deze afgelasting en de mogelijke scenario’s voor als er nog meer maatregelen volgen besproken.

Dan wordt ook besloten wat deze maatregelen voor gevolgen heeft voor het amateurvoetbal. Dit besluit zal zo spoedig mogelijk gecommuniceerd worden.

Ook alle andere evenementen in Brabant zijn afgelast. Dancefestivals, concerten en carnavalsoptochten gaan niet door om verdere verspreiding van het virus te voorkomen.