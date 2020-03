MOB over beweiden en bemesten: 'Niet handhaven is minachting rechtspraak'

In mei vorig jaar klapte de zogenoemde PAS-regeling met een uitspraak van de Raad van State. Ons land kwam in een stikstofcrisis terecht. Volgens MOB hebben boeren wel een vergunning voor het opstallen van hun vee, maar niet in alle gevallen voor het Hollandse plaatje 'koeien in de wei'. Valentijn Wösten van MOB is duidelijk. "Al twintig of zelfs dertig jaar wordt er eigenlijk met een halve vergunning gewerkt, dat klopt niet."

De organisatie staat hierin lijnrecht tegenover de provincie Overijssel, die vindt dat daar geen vergunning voor nodig is. MOB noemt deze houding onbehoorlijk bestuur en minachting van de rechtspraak.

tekst gaat verder onder video

De zaak die nu voor de rechter komt gaat om een boerenbedrijf in het buitengebied van Zwolle. Maar dit zouden zomaar duizenden andere boerenbedrijven kunnen zijn. Wat voor gevolgen heeft het als de rechter handhaving gaat opleggen?

De zaak wordt door boerenbelangenorganisatie LTO Noord nauwgezet gevolgd, de maatschap in kwestie wordt door hen gesteund in deze zaak. "De manier waarop nu met de boeren wordt omgegaan is verschrikkelijk, het leidt tot onrust en onzekerheid", aldus LTO-bestuurder Ben Haarman. In de rechtszaal zaten veel collega-boeren en vertegenwoordigers van LTO op de publieke tribune.

Tekst gaat verder onder video

De boer die nu door MOB als voorbeeld wordt gesteld boert in het buitengebied van Zwolle. Milieuorganisatie MOB komt met dit voorbeeld, onder meer omdat dit bedrijf vlakbij een Natura 2000-gebied zit met een aantal percelen en flink is gegroeid de laatste jaren. Het boerengezin maakt zich zorgen over de gevolgen voor hun bedrijf. Advocaat Van Mierlo is bang voor de toekomst van de maatschap.

Tekst gaat verder onder video

De rechter doet volgende week uitspraak of er wordt overgegaan tot een versnelde procedure. Er wordt nog geen uitspraak gedaan over het wel of niet handhaven.