Drentse docent van Deltion College in Zwolle besmet met coronavirus

Een leraar van het Deltion College in Zwolle is besmet met het coronavirus. Het gaat om een docent die in Drenthe woont. Hij zit in thuisisolatie. De leraar is werkzaam bij team Defensie in gebouw Grijs. Dit gebouw is geen onderdeel van de grote Deltioncampus, maar een bijgebouw aan de Zwartewaterallee in Zwolle.