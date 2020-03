Overijsselse ziekenhuizen alert op voorraad mondkapjes

Ziekenhuizen in Overijssel houden scherp in de gaten hoe het gaat met de voorraden mondkapjes. Als gevolg van het coronavirus staat de levering van deze kapjes, die veelal gemaakt worden in China, onder druk. Momenteel is de voorraad nog voldoende, maar ziekenhuizen hebben scenario's klaarliggen voor het moment dat de situatie verslechtert.

Een woordvoerder van het Medisch Spectrum Twente (MST) beaamt dat er een tekort dreigt aan mondkapjes. Maar de situatie bij de organisatie, met vestigingen in Enschede, Oldenzaal en Haaksbergen, is nog niet zo nijpend dat grote maatregelen nodig zijn. Co-assistenten mogen bijvoorbeeld nog gewoon bij operaties zijn. Wel heeft het ziekenhuis personeel opgeroepen om alleen mondkapjes te gebruiken als dat noodzakelijk is.

Bij het Röpcke-Zweers Ziekenhuis in Hardenberg en de Ziekenhuisgroep Twente (ZGT), met vestigingen in Almelo en Hengelo, is de situatie vergelijkbaar. “We kijken hoe we het gebruik van mondkapjes zoveel mogelijk kunnen beperken”, laat een woordvoerder van ZGT weten. “Door bijvoorbeeld strikter toe te zien op bezoek aan patiënten bij wie het dragen van een mondkapje nodig is. Hoeveel mensen moeten daar nou eigenlijk naar binnen?”

Spaarzaam

Bij Isala in Zwolle en het Deventer Ziekenhuis is het niet anders. “We hebben een voorraad waarmee we gelukkig een tijdje vooruit kunnen”, zegt woordvoerder Erick van Zijl van het Deventer Ziekenhuis. “Maar als de situatie verslechtert kunnen ze natuurlijk wel opraken. Daar moeten we rekening mee houden, door nu al spaarzaam om te gaan met het materiaal. We gebruiken mondkapjes alleen als het echt nodig is.”

Ingrijpende maatregelen zijn ook in Deventer nog niet aan de orde. Van Zijl: “Mocht het zover komen, dan zouden we ervoor kunnen kiezen om minder urgente behandelingen bijvoorbeeld op een later moment uit te voeren. Maar dat is nu nog niet het geval.”

GGD coördineert

Inmiddels is de coördinatie van materialen zoals mondkapjes in handen van de GGD. De regionale GGD's, in Overijssel zijn dat GGD IJsselland en GGD Twente, inventariseren hoeveel materiaal de ziekenhuizen in hun regio op voorraad hebben. Zij rapporteren dat vervolgens aan de landelijke GGD.

De landelijke GGD kan vervolgens beslissen dat bijvoorbeeld mondkapjes van het ene naar het andere ziekenhuis verplaatst moeten worden, omdat ze op een andere plek harder nodig zijn. Tot nu toe heeft zo'n verhuizing nog niet plaatsgevonden.