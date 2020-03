Een controle op ongewenste activiteiten op vakantiepark Calluna in Ommen heeft vandaag geen bijzondere resultaten opgeleverd. Wel zijn diverse boetes uitgedeeld voor fiscale- en verkeersovertredingen. Ook zijn kleine hoeveelheden drugs in beslag genomen.

De controle was een gezamenlijk optreden van de gemeente Ommen, politie, belastingdienst, Openbaar Ministerie, Arbeidsinspectie en de provincie Overijssel. Burgemeester van Ommen Hans Vroomen over de aanleiding: "Deze integrale controle hebben we gehouden omdat elders is gebleken dat er soms sprake is van ongewenste activiteiten op vakantieparken. Daar wordt vaak stevig tegen opgetreden en we willen voorkomen dat die ongewenste activiteiten richting Ommen komen. Ook willen we zicht hebben op wat er speelt op dit terrein. "

De controle heeft Ommen veel informatie opgeleverd, aldus de burgemeester.

Een eerste overzicht van de resultaten geeft het volgende beeld:

- De Belastingdienst heeft een aantal bedrijven gesignaleerd die nog niet bekend waren, deze worden alsnog ingeschreven bij de Belastingdienst. Er zijn vier auto’s in beslag genomen vanwege belastingschulden. De Belastingdienst inde verder voor 4.000 euro aan openstaande bedragen.

- 86 personen die op het vakantiepark verblijven staan niet ingeschreven bij gemeente Ommen. Dit is ter plekke alsnog gedaan. Het merendeel van deze mensen is arbeidsmigrant.

- De politie heeft één persoon betrapt op rijden onder invloed van verdovende middelen, twee personen reden zonder rijbewijs en één persoon reed terwijl zijn rijbewijs was ingevorderd. Een signaal van een milieudelict wordt verder onderzocht. Er zijn enkele gebruikershoeveelheden drugs in beslag genomen en openstaande boetes van in totaal 1.200 euro geïnd.