Politie rolt amfetaminelab op in Hengelose schuur

De politie heeft vanavond bekend gemaakt dat afgelopen zondag een amfetaminelab is ontdekt in een schuur achter een woning aan de Topweg in Hengelo. Het drugslab is ontmanteld. Er zijn vijf mannen aangehouden.

In een onderzoek naar de productie van verdovende middelen kwamen rechercheurs van de Regionale Recherche van de eenheid Den Haag uit bij de schuur in Hengelo. Zondagavond rond acht uur werden daar bij een inval vier mannen aangetroffen, een 32-jarige man uit Den Haag en drie mannen van 20, 57 en 43 jaar uit Arnhem. Korte tijd later werd nog een vijfde man, een 27-jarige Hengeloër, aangehouden.



De vijf mannen worden morgen voorgeleid aan de Rechter-Commissaris.



Bij nader onderzoek in het laboratorium is behoorlijk veel productiemateriaal gevonden, waarmee een grote hoeveelheid amfetamine-olie kan worden geproduceerd. Het laboratorium was volgens deskundigen in gebruik.



Medewerkers van het politieteam Landelijke Faciliteit Ondersteuning Ontmantelen hebben monsters genomen van de grondstoffen. De materialen zijn in beslag genomen en door een speciaal bedrijf afgevoerd.