Ook Kloosterhaar Oost wil kunnen meepraten over windmolenplannen

Aanvankelijk voelden de inwoners zich overvallen door de plannen. In Duitsland gaat het over windmolens met een tiphoogte van ruim 250 meter. Inwoners hebben kritiek op de communicatie van de gemeente Hardenberg. Een stuurgroepje is nu met de wethouder en met raadsleden in gesprek over de invulling van de energiedoelstellingen in de gemeente.

Inspraak in de plannen

Namens Kloosterhaar maakte Liza Bakhuis dinsdagavond gebruik van haar spreekrecht tijdens de gemeenteraadsvergadering. Ze liet de raad duidelijk blijken dat de inwoners inspraak en zeggenschap willen. Haar verhaal werd afgesloten met applaus uit de zaal, burgemeester Wiggers wist dat niet te waarderen. De raadszaal was opengesteld om het publiek ruimte te geven. Er waren ruim 100 mensen in de zaal, voornamelijk uit Kloosterhaar.

Profiteren?

Wethouder Jan ten Kate wil de gebrekkige communicatie vanuit de gemeente niet ontkennen. "Dat ging zeker niet goed, maar het is ook moeilijk." Hij benadrukt dat er in het gebied langs de Duitse grens geen windmolens zouden komen, als het aan Hardenberg ligt. Maar als aan Duitse zijde tóch windmolens komen te staan, waarom zou Hardenberg er dan niets naast zetten? "We hebben dan toch al landschapsvervuiling, misschien kunnen we er ook nog een beetje van profiteren."

Liza Bakhuizen uit Kloosterhaar in de gemeenteraadsvergadering van Hardenberg 10 mrt (Foto: RTV Oost, Oscar Siep)

Kanonschot

Of de molens komen hangt af van een eeuwenoude afspraak tussen Nederland en Duitsland. Het Verdrag van Meppen uit 1824, getekend door de Koning, wordt ook wel het kanonschotverdrag genoemd. Daarin staat onder meer dat binnen de afstand van één kanonschot niet gebouwd mag worden op het grensgebied. Een afstand van ruim 300 meter.



In Duitsland zijn plannen om dat Verdrag te ontbinden, zodat het land windmolens kan bouwen tot op de grensstrook. Ook inwoners van de grensstreek in Groningen en Drenthe hebben hiermee te maken. Hardenberg staat niet te springen omdat die molens het landschappelijk karakter behoorlijk zouden aantasten.

Duurzaam Hardenberg

Hardenberg heeft zichzelf ambitieuze doelen gesteld in in het meerjarenprogramma Duurzaam Hardenberg. Ook in Sibculo en Bergentheim zijn plannen voor windmolens. In de Veenwieken in Dedemsvaart is onlangs een windmolenpark in de testfase gegaan. Omwonenden klagen over geluidhinder en slagschaduw van de wieken over het huis.