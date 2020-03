Wibi Soerjadi lovend over politie Hengelo na aanhoudingen inbraak

De Hengelose politie heeft aanhoudingen verricht in navolging van de diefstal bij de villa van pianist Wibi Soerjadi in Diepenheim. Dat meldde de pianist dinsdagavond in Op1. De karakteristieke villa van Soerjadi werd vorige week leeggehaald terwijl hij zijn verjaardag vierde in Disneyland Parijs.

Soerjadi vertelde in de uitzending onder meer dat er inmiddels 'serieuze aanhoudingen' zijn verricht na de inbraak. De 50-jarige pianist is zeer te spreken over de inzet van politie Hengelo en hoopt dat er nog tips binnenkomen over de ontbrekende spullen. "De politie heeft heel goed werk verricht. Er zijn aanhoudingen verricht. Dat hebben ze heel goed gedaan."



Slecht slapen

Een paardenwagen die Soerjadi na de inbraak mistte werd na tips al snel teruggevonden in Enschede. Hij mist nog wel enkele 'specifieke' kledingstukken, waaronder een colbert van Gucci, een leren jack van Balmain, en een driedelig pak van Dolce & Gabbana.

Er zijn volgens Soerjadi ergere dingen, toch hakt de gebeurtenis er behoorlijk in. "Het is vervelend dat het gebeurde. Het huis was helemaal overhoop gehaald, de vloer opengebroken. Het was een grote ravage. Het zijn maar spullen natuurlijk, maar ik slaap slecht", aldus Soerjadi.

wibisoerjadi View Profile View More on Instagram wibisoerjadi



Graag weer jullie hulp!

Dankzij een belangrijke tip werd de paardenvrachtwagen snel gevonden!

Deze kledingstukken zijn hele specifieke items die niet iedereen zomaar zal dragen en daardoor, volgens de politie, kunnen leiden naar een belangrijke tip. Mochten jullie iets zien opduiken dan graag tips naar 0900-8844.

Het onderzoek door het geweldige rechercheteam loopt erg goed! In het belang van het onderzoek horen jullie daar later meer over.

Veel dank allemaal voor jullie steun en voor de onmisbare hulp!



Foto 1 Gucci colbert

Foto 2 Balmain biker jacket leer military style met badges

Foto 3 Dolce Gabbana Denim met badges

Foto 4 Dolce Gabbana Driedelig pak fluweel met embleem Graag weer jullie hulp!Dankzij een belangrijke tip werd de paardenvrachtwagen snel gevonden!Deze kledingstukken zijn hele specifieke items die niet iedereen zomaar zal dragen en daardoor, volgens de politie, kunnen leiden naar een belangrijke tip. Mochten jullie iets zien opduiken dan graag tips naar 0900-8844.Het onderzoek door het geweldige rechercheteam loopt erg goed! In het belang van het onderzoek horen jullie daar later meer over.Veel dank allemaal voor jullie steun en voor de onmisbare hulp!Foto 1 Gucci colbertFoto 2 Balmain biker jacket leer military style met badgesFoto 3 Dolce Gabbana Denim met badgesFoto 4 Dolce Gabbana Driedelig pak fluweel met embleem