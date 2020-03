Subsidie voor groene schoolpleinen in Overijssel: gezond, creatief en minder ruzie

De provincie Overijssel wil in het Investeringsprogramma 'Impuls voor de Natuur' 1,8 miljoen euro subsidie beschikbaar stellen om de vergroening van schoolpleinen in Overijssel een flinke impuls te geven. Zo'n honderd basisscholen in Overijssel komen in aanmerking voor een subsidie van maximaal tienduizend euro om de aanleg van een natuurvriendelijk en duurzaam schoolplein te stimuleren.

De provincie wil in 2025 zoveel mogelijk van de ruim 600 basisschoolpleinen in Overijssel vergroenen. "Want de natuur is goed voor kinderen, maar niet alle kinderen komen tegenwoordig automatisch met de natuur in aanraking", zegt Maike Nelissen van Stichting Springzaad, een organisatie die scholen helpt bij de subsidieaanvraag en de aanleg van groene speelpleinen.

"Dus als kinderen niet zelf naar de natuur gaan, dan brengen we de natuur naar de kinderen toe. Dat is in het kort de gedachte achter het investeringsprogramma. En het schoolplein is dan natuurlijk de plek waar alle kinderen sowieso komen."

Het is de tweede keer dat de provincie een flinke financiële impuls wil geven aan de vergroening van de schoolpleinen. Basisschool De Ontdekking in Deventer heeft mede dankzij de subsidie twee jaar geleden al een nieuw speelplein, met bomen, struiken, waterpomp en zandbakkeuken kunnen aanleggen.

Natuur maakt kinderspel creatief

"Dat bevalt ons heel erg goed", zegt directeur Inge Bokelmann. "Vanaf dag één dat het plein open was, spelen de kinderen anders. Veel creatiever, het grote verschil met het grotendeels stenen schoolplein dat we hiervoor hadden is dat ze met meer fantasie en interesse spelen.

"Ze gaan op ontdekking, op zoek naar beestjes en plantjes, ze spelen in de keuken en bakken pannenkoeken van zand en kunnen lekker klimmen en klauteren op de speelbomen. En wat je ook ziet is dat er veel minder ruzie is, kinderen zijn veel gerichter bezig met hun spel."

Het enige nadeel dat de school in Deventer aan het groene schoolplein kan ontdekken is dat er sinds twee jaar aanzienlijk meer zand in de school ligt. "Dat is natuurlijk zo, maar we werken hier met binnen- en buitenschoenen, dus het probleem is te overzien", zegt Bokelmann.

Subsidieaanvraag

Basisscholen in Overijssel die plannen hebben om hun schoolplein te vergroenen kunnen op de website van de provincie Overijssel meer informatie vinden over de aanvraag van de subsidie. Ook is er op 25 maart een informatiestartbijeenkomst, waarvoor scholen zich kunnen aanmelden.

In het kader van het investeringsprogramma 'Impuls voor Natuur' wil de provincie, afgezien van de bijdrage voor de vergroening van schoolpleinen, ook nog een kleine vijf miljoen euro subsidie beschikbaar stellen voor andere projecten die de relatie tussen mens en natuur verbeteren en zo'n drie miljoen euro voor projecten in het kader van het Overijssels landschapsbeheer.