Corona vastgesteld bij tweede medewerker van Isala ziekenhuis in Zwolle

Een tweede medewerker van het Isala ziekenhuis in Zwolle is besmet met het coronavirus. De persoon heeft contact gehad met patiënten en collega's. De patiënten zijn geïsoleerd en worden gemonitord op koorts- en luchtwegklachten. De collega's zijn thuis.

Het is de tweede medewerker van het ziekenhuis die het virus onder de leden heeft. Eerder werd bekend dat een andere medewerker het coronavirus had opgelopen na een buitenlandse reis. Deze persoon was na terugkomst niet meer in het ziekenhuis geweest.

Maatregelen

De besmetting had destijds dan ook geen gevolgen voor het ziekenhuis, maar deze besmetting wel. Het Isala vraagt mensen die twee of meer klachten hebben die lijken op symptomen van het coronavirus, hun afspraak op de polikliniek af te zeggen en niet op bezoek te komen.

Ook stelt het ziekenhuis een maximum aantal bezoekers in: er mogen niet meer dan twee personen per dag op bezoek komen. Alle patiënten die twee of meer van de klachten vertonen, worden getest op het coronavirus en alle medewerkers schudden geen handen meer.

Thuisisolatie

De medewerker bij wie het coronavirus is vastgesteld, zit in thuisisolatie. De GGD IJsselland probeert in kaart te brengen met wie de persoon buiten het ziekenhuis contact heeft gehad.