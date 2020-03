De oehoe rukt op in Overijssel

De vier oehoes die in 2018 werden geboren op het terrein van Twence in Hengelo (Foto: Twence)

De oehoe, de grootste uil ter wereld, verovert steeds meer terrein in onze provincie. "In 2019 telden we maximaal zeven territoria waarvan er in drie met zekerheid te zeggen is dat er in werd gebroed. Dat is meer dan het dubbele ten opzichte van 2017", vertelt ecoloog Mark Zekhuis.

De oehoe komt in Nederland maar op weinig plekken voor, want door de eeuwen heen is er veel op het dier gejaagd. Door een Duitse herintroductie komen er weer steeds meer oehoe's voor. Vooral de afgelopen twee jaar verspreidt de soort zich snel.

Twence

Maar de grote uil is nog beschermd en dus wordt niet bekend gemaakt waar de dieren hebben gebroed. Wel is duidelijk dat al jaren de oehoe broedt op het terrein van Twence. Of dat ook vorig jaar zo was, is niet duidelijk. In 2018 werden er nog vier oehoes geboren in Hengelo.

In 2017 had de zeldzaamste uil van Nederland een silo op een industriegebied in Deventer uitgekozen als thuishaven. Vogelspotters werden er weggestuurd, omdat het niet veilig was voor de spotters op het terrein.