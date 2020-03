Duitse sekte werft nieuwe leden op Twentse onderwijsinstellingen

De sekte heeft speciaal een Nederlandstalige folder opgesteld in een poging aan deze kant van de grens potentiële nieuwe leden over de streep te trekken. De ronsel-actie kwam aan het licht toen de wanhopige ouders van het Enschedese lid - een twintigjarige jongeman - probeerden hun zoon uit de klauwen van de Duitse sekte te bevrijden.

Deze ouders wendden zich deze week tot de Hengelose auteur Frank Krake, die recent het spraakmakende boek 'Hannelore, het meisje uit de sekte' schreef. Daarin beschrijft hij het bizarre levensverhaal van een meisje dat jarenlang in een beruchte sekte gevangen zat. Sinds dit boek - maar ook sinds de 'affaire-Ruinerwold' - zijn sektes momenteel weer volop actueel.

Predicaat sekte

De Duitse sekte die momenteel in Enschede actief is, bedient zich bewust niet van een specifieke naam. Vooral om zo niet het predicaat sekte opgeplakt te krijgen. Op internet noemen ze zich Christians. In Duitsland wordt het genootschap, dat z'n oorsprong in Oostenrijk heeft en al bestaat sinds 1987, door de autoriteiten echter als sekte beschouwd.

Eerste contact

De Enschedese student kwam met de Duitse sekte in aanraking nadat hij had deelgenomen aan de Mars voor het Leven, een landelijke anti-abortusbetoging vorig jaar november in Utrecht. Daar ontmoette hij een Duitse vrouw met wie hij vervolgens mailcontact onderhield.



Vervolgens skypte hij gedurende een week soms urenlang op een dag met de vrouw, waarbij hij onophoudelijk werd bestookt met allerlei evangelische teksten. De vrouw vertelde dat ze deel uitmaakt van een commune, waarvan de leden het heilige leven zouden leiden.

Flyers uitgedeeld

De jongeman reisde daarop af naar het voormalige Oost-Duitsland, waar hij een week lang woonde om persoonlijk kennis te maken. Vervolgens keerde hij terug naar Nederland, in het gezelschap van een aantal sekteleden. "Zij zijn vervolgens niet meer van de zijde van onze zoon geweken", aldus de vader. De sekteleden hebben vervolgens medio vorige maand bij de Saxion Hogeschool in Enschede flyers uitgedeeld. De vader heeft via een van de Enschedese studenten een folder in handen gekregen.



De flyer die Duitse sekteleden recent uitdeelden op Saxion Hogeschool (Foto: RTV OOST)

Volgens de vader is de sekte heel bewust actief op instellingen voor hoger onderwijs: "Ze zoeken goed opgeleide studenten die interesse hebben in het evangelie en goed thuis zijn in de Bijbel. Zodat deze nieuwe leden op hun beurt weer op pad kunnen om potentiële aspirant-leden te werven."



'Vrij spel'

Via een Duitse expert heeft de vader intussen weten te achterhalen dat de Duitse sekte tot voor kort geen Nederlandse leden had: "In het verleden was dat slechts incidenteel het geval, maar de laatste jaren hadden ze geen Nederlandse leden meer. Nu ze met onze zoon weer een voet tussen de deur hebben in ons land, zien ze hier blijkbaar nieuwe kansen. In Duitsland gelden juridische belemmeringen voor dergelijke flyer-acties, maar in Nederland hebben sektes bij dit soort activiteiten nagenoeg vrij spel", zegt de vader

Witte bussen

De vader vreest dat de sekte ook gaat flyeren aan de Universiteit Twente, waar zijn zoon studeert. Vooral omdat de witte Mercedes Sprinter-bussen, waarin de sekteleden zich verplaatsen, gisteren en ook woensdag al op het campusterrein zijn gesignaleerd.

Met deze bussen, waar achterin stapelbedden zijn getimmerd, rijden de sekteleden rond om nieuwe leden te ronselen. De vader: "Die opdracht krijgen ze mee vanuit de sekte. Ze moeten ieder vrij uurtje gebruiken om nieuwe leden te rekruteren. Al noemen ze dat zelf 'evangeliseren': het verspreiden van het woord van God."

De bus van de Duitse sekte werd de afgelopen twee dagen gespot op het tererin van de universiteit (Foto: RTV OOST)

Bijbelse teksten gepareerd

Ook hebben sekteleden vorige maand een bezoek gebracht aan de vriendengroep van de Enschedese student. Deze vriendengroep, die elkaar kent via de kerk van de student, bevindt zich in het zuiden van het land. Daar kregen de sekteleden het lid op de neus omdat de vriendengroep een emeritus-pastoor had ingeschakeld die de Bijbelse teksten van de sekteleden stuk voor stuk wist te pareren. Daarop dropen de sekteleden onverrichter zake weer af.

Studie op afstand

De Enschedese student reisde mee terug naar de Duitse commune. Hij vervolgt nu van hieruit zijn studie en woont sporadisch in Enschede een college bij. De afgelopen twee dagen was hij weer heel even terug op de UT.

Woordvoerster Chantal Westerhoff laat weten dat de politie intussen van de flyer-actie op de hoogte is. "We bekijken in hoeverre hier sprake is van strafbare feiten."

Minderjarige studenten

De politie staat in onderzoeken naar sektes vaak machteloos vanwege de vrijheid van godsdienst. Bovendien zijn volwassen leden vrij om te gaan en staan waar ze willen. Vandaar dat bij de ronsel-actie onder meer zal worden bekeken of de sekte ook onder minderjarige studenten nieuwe leden probeert te werven.

Reactie Saxion Hogeschool

Woordvoerster Pauline Hoekstra van de Saxion Hogeschool bevestigt dat er een klacht is binnengekomen over het flyeren door een Duitse sekte. De school heeft een streng beleid op acties door commerciële en ideologische partijen: "Dergelijke acties zijn hier in principe niet toegestaan."

Ze betwijfelt of er is geflyerd: "Dan was onze beveiliging dat zeker opgevallen." Ze zegt overigens de gewraakte flyer, in het bezit van RTV Oost, niet te kennen.