Duels betaald voetbal buiten Brabant gaan gewoon door mét publiek

De wedstrijden in het betaald voetbal die komend weekend buiten Brabant worden afgewerkt gaan vooralsnog gewoon door. Dat is de uitkomst van het overleg dat de KNVB vandaag in Zeist voerde met clubs uit de Eredivisie en de Keuken Kampioen Divisie.

"We houden de veiligheidsrisico’s aan", tekent het Algemeen Dagblad op uit de mond van directeur betaald voetbal Eric Gudde. "En we spelen zolang mogelijk met publiek."

Dit betekent dat het Overijsselse onderonsje tussen PEC Zwolle en Heracles Almelo van zaterdag en het zondagse bezoek van FC Twente aan koploper Ajax voorlopig gewoon doorgaan.

Vijf wedstrijden uitgesteld

De vijf wedstrijden die deze speelronde op het programma stonden in Noord-Brabant zijn uitgesteld, zo werd gisteren bekend. Onder meer Jong PSV - Go Ahead Eagles is afgelast. Ook het Brabantse amateur- en zaalvoetbal ligt dit weekeinde stil.

Komende weken

Samen met de KNVB, de Eredivisie CV en de Coöperatie Eerste Divisie praten de clubs over de mogelijke scenario's voor de komende weken. In meerdere Europese competities worden duels uit voorzorg zonder publiek gespeeld, of ligt de competitie compleet stil. De Nederlandse voetbalbond heeft op haar beurt laten weten wedstrijden liever in een later stadium af te laten werken dan in lege stadions.