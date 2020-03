Nog geen witte rook over nieuwbouwplan kloostertuin Sibculo

Er heerst nog grote onduidelijkheid over de geplande nieuwbouw op het kloosterterrein in Sibculo. Zo is er nog geen politiek besluit gevallen over de woningen die op die plek moeten worden gebouwd. Ook wordt er nog volop gesteggeld of de tweehonderd bomen, die recent tegen de vlakte gingen, illegaal zijn gekapt. Het nieuwbouwplan staat in de eerstvolgende raadsvergadering andermaal op de agenda.

Als het aan de Stichting Stuwend Sibculo en het college van B en W van Hardenberg ligt, kan er op deze locatie gebouwd worden. Tijdens de raadsvergadering gisteravond kwamen de partijen echter nog niet tot overeenstemming.

Bomenkap

Ook konden de omwonenden van het kloosterterrein en wethouder Martijn Breukelman van Hardenberg het er niet over eens worden of de bomenkap op het perceel illegaal is geweest. Het viel de buurtbewoners rauw op het dak dat begin februari, op een zaterdagochtend in alle vroegte, de machines het terrein opkwamen en het voor hen dierbare bos voorgoed verdween. Ze voelen zich voor het blok gezet. Ze hadden de aankondigingsbrief van de kap namelijk op vrijdagmiddag binnengekregen, waarop ze niemand meer bij de gemeente konden bereiken.

In oktober 2016 al had de gemeenteraad van Hardenberg besloten om maximaal veertien woningen te gaan bouwen op het kloosterterrein. Een groep bewoners, van wie de achtertuin grenst aan het terrein, is op bepaalde onderdelen tegen deze plannen. Tijdens de gemeenteraad zaten er dinsdagavond zo'n honderd boze buurtbewoners op de publieke tribune.

'Geschaad woongenot'

Buurtbewoonster Gertie Botter sprak namens de aanwonenden van de Grachtstraat en de Kerkstraat. “We hebben als aanwonenden gebruik van gemaakt van een eerdere inspraakronde omdat ons woongenot ernstig geschaad wordt door de woningbouw. En omdat de natuur in het bos achter onze woningen een aantal specifieke en beschermde diersoorten herbergde.”



Ze vult aan dat er gekapt is binnen de beloofde bufferzone van tien meter tussen de geplande nieuwbouw en de aanwonenden. Wat de aanwonenden ook steekt is dat er gemeentelijke grond ligt aan de Gemeenteweg die voldeed aan wensen van de inwoners van Sibculo om in de vrije sector een huis te bouwen tegen een betaalbare prijs.



“Dit was de mogelijkheid voor jonge mensen die graag in Sibculo wilden blijven wonen, maar geen geschikt betaalbaar huis konden vinden”, aldus de buurtbewoonster. “Het plan heeft ingrijpende gevolgen en zorgt voor tweespalt in ons dorp.”



Kritische geluiden

Op de vraag van Heidi Mensink, fractielid van het CDA, of de Stichting Stuwend Sibculo weet dat er ook kritische geluiden vanuit de omgeving zijn, zegt Veltink dat deze stichting zich bewust is van de bezwaren van de aanwonenden. Hij is echter vooral blij met de nieuwbouwplannen. “Wij zien deze woningbouw als versterking van de leefbaarheid en de koopovereenkomsten zijn al getekend”, aldus Veltink.

Nog niet alle partijen van de gemeenteraad van Hardenberg zijn ervan overtuigd dat er met de bouw begonnen kan worden en daarom is het bestemmingsplan 'Sibculo, woningbouw Kloosterterrein' nog niet vastgesteld. Het zal als bespreekstuk tijdens een volgende raadsvergadering opnieuw behandeld zal worden.