WOII in foto's: Krijgsgevangenen worden enthousiast onthaald in Enschede

Na de capitulatie van het Nederlandse leger werden 300.000 militairen krijgsgevangen gemaakt in Duitsland.

Als blijk van goede wil besloot Adolf Hitler op 8 juni 1940 om 22.000 krijgsgevangenen weer vrij te laten. Ze keerden per trein terug naar huis en kwamen een dag later via Enschede ons land binnen. Bij thuiskomst in hun eigen stad of dorp, zoals op deze foto in de straten van Enschede, wachtte de soldaten een enthousiast ontvangst door de bevolking.

Die euforie was van korte duur. In mei 1942 ontvangen beroepsofficieren en onderofficieren een oproep om zich binnen drie dagen bij de Duitse instanties te melden. Alle mannen worden weer in krijgsgevangenschap genomen. Eind 1943 ontvangen alle dienstplichtigen een oproep van de bezetter om zich te melden voor dwangarbeid. Uiteindelijk worden 11.000 van de 300.000 dienstplichtigen naar Duitsland afgevoerd. De rest ontkomt door vrijstelling of door onder te duiken.

Krijgsgevangenen werden enthousiast onthaald in Enschede (Foto: Foto: Onbekend / Bron: Collectie Brusse)