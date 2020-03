SP in gesprek met werknemers Apollo Vredestein: "Schrijnende situatie"

"Een schrijnende situatie." Dat vindt José Wichgers-Apeldoorn van de SP Enschede over de 750 banen die gaan verdwijnen bij bandenfabrikant Apollo Vredestein. Met enkele partijgenoten ging ze vandaag in gesprek met werknemers van de fabriek.

Een reden voor de reorganisatie is dat de productie van het aantal banden flink is gedaald: van 13.500 naar 11.500 autobanden per dag. Vijf jaar geleden waren dat er nog 18.000. In Hongarije -waar Apollo ook een fabriek heeft- is de productie het afgelopen jaar juist opgevoerd.



"In 2014 heeft de Europese Commissie goedkeuring gegeven voor staatssteun aan Hongarije om een nieuwe fabriek te bouwen. Daarbij werd gezegd dat het niet ten koste zou gaan van banen in andere vestigingen, zoals hier in Enschede", zegt de voorzitter van de lokale SP. "Wat schetst onze verbazing: 750 man moet vertrekken."

Moeilijke marktomstandigheden

"Om een duurzame toekomst voor de fabriek op de lange termijn op te bouwen moeten wij de fabriek specialiseren en weer winstgevend maken. Dit doen we door op de sterke punten te bouwen en hier alleen banden te produceren die hoogwaardige, nicheproducten en korte productieseries zijn", laat een woordvoerder van Apollo weten.



"Het voorgenomen plan van Apollo Vredestein om de productievolumes voor de fabriek in Enschede te specialiseren, is uitsluitend gebaseerd op de moeilijke marktomstandigheden en staat compleet los van onze fabriek in Hongarije."