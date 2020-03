Onrust en onzekerheid bij bewoners over verhogen waterstand Engbertsdijkvenen

Er wordt al jaren over gepraat, maar tot nu toe is nog steeds niet duidelijk wat er precies in het hoogveengebied gaat gebeuren en welk effect dat op omliggende huizen en bedrijven zal hebben. De vrees bestaat dat bewoners moeten verhuizen en bedrijven verplaatst moeten worden omdat ze in te natte grond komen.

Schadecompensatie

Binnenkort wordt er een advies aan de provincie uitgebracht waarin mogelijk meer dan 200 hectare rondom het Natura 2000-gebied onder water wordt gezet om het waardevolle hoogveen gebied te herstellen. Door het verhogen van de waterstand ontstaat er schade aan huizen en moeten mensen noodgedwongen vertrekken. Het behoud van de leefbaarheid in de omliggende kleine kernen en dorpen komt daardoor onder druk te staan.

De zorgen daarover zijn groot, er is behoefte aan duidelijkheid. Ook willen omwonenden weten of er wel voldoende financiële middelen zijn voor schadecompensatie.

Onzekerheid

De onzekerheid hierover duurt al meer dan acht jaar en wordt sommige inwoners van het gebied onderhand teveel. Eén van hen is Judith Scherphof, die samen met man en drie kleine kinderen aan de rand van het natuurgebied woont.

Ze weet niet of ze in haar huis kan blijven. "De onzekerheid daarover vreet aan ons", zegt ze. "Ik maak me grote zorgen. Het waterschap heeft de waterstand al iets verhoogd en nu al merk ik dat het vochtig is in mijn huis. Ik vrees voor de gezondheid van mijn gezin", zo maakte ze in een emotioneel betoog de Statenleden deelgenoot van haar zorgen

Advies

Voor gedeputeerde Gert Harm ten Bolscher, die de commissie landbouw en natuur voorzat, zijn de geluiden niet nieuw. "Ik ben bekend met de zorgen en de onrust in het gebied. We proberen er alles aan te doen om de leefbaarheid in het gebied te behouden en de nadelige effecten voor omwonenden zo gering mogelijk te houden."

Binnenkort zal een speciale bestuurscommissie, waarin ook omwonenden zitting hebben, advies uitbrengen aan de provincie Overijssel hoe het Natura 2000-gebied Engbertsdijkvenen het beste hersteld kan worden.

Er zijn zes mogelijke opties, waarvan er op dit moment slechts één haalbaar lijkt. Die variant zet zo'n 200 hectare rondom het natuurgebied onder water. Het advies wordt waarschijnlijk op 25 maart uitgebracht en zal vervolgens in Provinciale Staten besproken worden.