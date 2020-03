Michel Mulder neemt afscheid, Ronald Mulder gaat nog een jaar door

De 34-jarige Michel Mulder had aan het begin van het nieuwe jaar al aangekondigd dat hij een punt achter zijn carrière ging zetten. Op dat moment gaf de Zwollenaar aan geen wedstrijden meer te schaatsen. Hij maakte de trainingen bij zijn ploeg Reggeborgh nog wel af, om zijn teamgenoten niet in de steek te laten. Op het laatste moment besloot hij om deel te nemen aan De Zilveren Bal in Leeuwarden. In de Elfstedenhal kwam Michel niet verder dan de halve finale. Broer Ronald Mulder behaalde de finale en eindigde daar als derde.

Michel Mulder nam na zijn race nog eenmaal afscheid van het schaatspubliek en kreeg daarbij een hartelijk applaus. Dat was voor de voormalig schaatser zeker een mooi moment. "Het is een hele mooie waardering voor de carrière die ik heb gehad. Ik heb de laatste jaren een mindere periode gehad en dan vergeet je soms hoe mooi het het publiek kan zijn. Nu ik afscheid neem zie je weer hoe mooi dat allemaal is geweest. Dat je al die mensen op de banken kreeg met je eigen prestaties. Met als hoogtepunt natuurlijk de gouden medaille in Sotsji", aldus de gestopte Mulder.

Toekomst van Michel Mulder

Wedstrijden zal hij nu niet meer schaatsen, maar dat betekent niet dat hij straks helemaal niet meer te vinden is op de schaatsbaan. "Ik heb de lerarenopleiding lichamelijke opvoeding gedaan en heb ook al drie jaar voor de klas gestaan. Ik ben ook erg geïnteresseerd geweest in het coachen van ander. Mijn eerste voorkeur gaat dan ook uit naar schaatscoach worden en dan het liefst op het allerhoogste niveau. Zelf was ik de eerste Nederlandse man die op de Olympische spelen goud won op de 500 meter. Als ik mijn steentje kan bijdragen om er voor te zorgen dat we nu de eerste Nederlandse vrouw krijgen die goud wint op de 500 meter, dan zou dat fantastisch zijn."

Ronald Mulder krijgt geen genoeg van het schaatsen

In tegenstelling tot zijn tweelingbroer gaat Ronald Mulder minimaal nog één jaar door. Dit seizoen was voor hem persoonlijk een minder seizoen. Ondanks de pech die hij had, is dat niet de reden om nog even door te gaan. "Ik heb gewoon een slecht seizoen gehad, maar dat is zeker niet de reden om nog een seizoen te gaan schaatsen. Zolang ik de drang heb om te winnen en merk dat ik goede wedstrijden kan blijven rijden, blijf ik schaatsen. Ik heb gewoon nog te veel plezier in het schaatsen. De Zilveren Bal is één van de laatste wedstrijden van het seizoen. Je kan er ook voor kiezen om nu gewoon op vakantie te gaan, maar ik vind het gewoon zo leuk en ik houd echt van het schaatsen", aldus Ronald Mulder.

Lovende woorden voor Jan Smeekens

Ook Raaltenaar Jan Smeekens heeft onlangs aangekondigd dat hij stopt met schaatsen. "Jan heeft echt een fantastische carrière gehad. Hij is de eerste Nederlander die wereldkampioen is geworden op de 500 meter. Dat was ons doel stiekem ook altijd. Toen hij, als Nederlander, wereldkampioen werd op de 500 meter sprint gaf ons dat veel motivatie om uiteindelijk hetzelfde te presteren. Er gaat nu toch een fantastische 500 meter-rijder stoppen", aldus Michel Mulder.

Ook Ronald Mulder, die lang met Smeekens getraind in de zelfde ploeg kijkt terug op een mooie tijd met hem. "Wij hebben in Sotsji met z'n drieën op het podium gestaan. Dat was zoiets bijzonders. Dat wij als Nederlanders nummer één, twee en drie waren op de 500 meter sprint. En Jan was toch de eerste Nederlandse sprinter. Ik heb met Jan in één team gezeten en wij hebben elkaar naar de wereldtop gebracht. Dat was echt een gouden periode", aldus Ronald Mulder.