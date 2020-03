Enschede verlaagt uitkeringsboetes en stelt meer vertrouwen in arme inwoners

Enschede verlaagt de boetes aan inwoners met een uitkering die zich niet aan de spelregels hebben gehouden. Maandag praten raadsleden hierover. Volgens wethouder Arjan Kampman werken de huidige hoge kortingen juist averechts. Een aantal inwoners kwam dieper in de schulden, nadat ze minstens één maand waren gekort op hun uitkering. Bovendien wil Enschede meer werken vanuit het vertrouwen in de inwoners.

Inwoners met een uitkering hebben een aantal verplichtingen. Als ze die niet nakomen, kunnen ze één maand worden gekort op hun uitkering. Hoe hoog die boete kan oplopen staat in de zogeheten Maatregelenverordening van de gemeente. Elke overtreding heeft zijn eigen kortingspercentage, variërend van tien tot honderd procent.

Enschede vindt de huidige kortingen te hoog omdat ze in sommige situaties er juist toe leiden dat mensen nog dieper in de schulden komen. "Als gemeente dragen we dan niet bij aan een oplossing, maar aan een probleem. Dat vinden wij onwenselijk", zegt wethouder Kampman in het voorstel aan de gemeenteraad. Door het verlagen van de kortingspercentages haalt Enschede jaarlijks 200.000 euro minder binnen aan boetes.

Oud en nieuw

Aan de hand van een aantal voorbeelden wordt het verschil duidelijk tussen de oude en de nieuwe maatregelenverordening. In een van de voorbeelden gaat de gemeente uit van een getrouwde uitkeringsgerechtigde die zonder goede reden niet verschijnt op een afspraak met een consulent van de gemeente. De inwoner is niet eerder beboet.

In de huidige situatie wordt de uitkering van deze inwoner één maand gekort met veertig procent, wat neerkomt op 560 euro. In de nieuwe situatie is de korting twintig procent voor één maand, dat betekent een korting van ongeveer 280 euro.

"Door het versoepelen van de huidige maatregelenverordening treffen we mensen in de bijstand, die het al niet te breed hebben, financieel minder zwaar", aldus Kampman. "Dit zal naar verwachting ook de motivatie om weer te gaan werken vergroten. Uit recent onderzoek blijkt dat te streng sanctioneren averechts kan werken op het bevorderen van uitstroom uit de bijstand."

Vertrouwen in inwoners

Het nieuwe, soepelere beleid, vloeit ook voort uit het gemeentelijke Coalitieakkoord dat loopt tot en met 2022. Kampman: "Daarin hebben we afgesproken dat we meer werken vanuit het vertrouwen in onze inwoners. Daarbij passen geen hoge maatregelen."

Humaner beleid

Door de bank genomen halveert Enschede de kortingspercentages. Dit gaat niet iedereen in de stad ver genoeg, onder wie René Beunders van de sociale beweging Sociaal Hart Enschede. Beunders pleit voor een nog humaner maatregelenbeleid dat bestaat uit twee kortingspercentages: vijf en tien procent.

"Wat ons betreft moeten inwoners bij een 'no show' daadwerkelijk een herkansing krijgen. Als ze dan opnieuw niet op komen dagen, pas dan zou een maatregel van vijf of tien procent kunnen worden opgelegd. Zelfs dan is de pijn voor hen nog goed voelbaar, maar heeft het in ieder geval geen dramatische gevolgen meer", roept Beunders de gemeenteraad van Enschede op voor het voeren van een humaner beleid.