Jason uit Raalte neemt digitale coronamaatregelen met begroetingssticker

Elkaar de hand schudden wordt vandaag de dag in coronatijden sterk afgeraden, maar via WhatsApp worden nog veelvuldig emoji's met een handdruk of 'high five' uitgedeeld. Voor Jason Fredrick uit Raalte reden om zijn creativiteit de vrije loop te laten en een ware WhatsApp-sticker met een ellebooggroet te maken. En met succes.

Hij haalde zijn inspiratie uit de persconferentie van Mark Rutte van deze week waar de minister-president mensen opriep om geen handen meer te schudden, maar in plaats daarvan bijvoorbeeld een elleboog te geven.

"Maar we schudden elkaar nog wel de hand met emoji's op Whatsapp", bedacht Jason zich toen. "Het was op de een of andere manier toch gek om elkaar een 'high five' te sturen." En dus klom de Raaltenaar in het grafisch ontwerpprogramma Illustrator, waar hij 'met een beetje geknutsel' de digitale equivalent van de begroeting met de elleboog ontwikkelde.

Alleen doorsturen

"Ik heb toen de elleboog-begroetingssticker gemaakt en hem doorgestuurd naar mijn vrienden. Ook plaatste ik het in mijn Instagramstories", vertelt hij. "Het leuke is dat je de sticker alleen kunt doorgeven, net als het coronavirus. Ironisch hè? Je kunt hem niet downloaden en als mensen de sticker willen hebben, kunnen ze mij een WhatsApp sturen. Dan stuur ik de sticker door."

WhatsApp-gesprek van Jason (Foto: Screenshot Jason Fredrick)

Internationale stormloop

Zijn telefoon staat inmiddels roodgloeiend. "Bijna elke vijf minuten krijg ik een berichtje of ik de sticker wil sturen. Het enthousiasme van mensen is erg leuk natuurlijk", zegt de opgetogen Jason, die niet alleen vanuit Nederland berichtjes krijgt. "Haha, zelfs vanuit het buitenland. Suriname, Verenigde Staten, Engeland, Spanje én zelfs Italië. Dat maakt het plaatje wel compleet."

Gewoon doorgaan

Mensen kunnen hem gewoon blijven appen. "Het is nog redelijk te behappen allemaal, maar ik vind het leuk om te doen dus mensen kunnen me gewoon op mijn telefoonnummer appen als ze de sticker willen hebben." Dus: mocht je geïnteresseerd zijn in de elleboog-begroetingssticker, dan kun je appen naar Jason: 06-11444362.