Onderwereldoorlog Zwolle: alle verdachten uit één der strijdende kampen vrij

Wederom komt een verdachte in de Zwolse onderwereldoorlog op vrije voeten. Het gaat om een twintiger die meerdere auto's in brand heeft gestoken in Zwolle. Vanuit die auto's zou drugs gedeald zijn in opdracht van twee vermeende cocaïnebazen. Alle verdachten uit één van de strijdende kampen zijn nu op vrije voeten. Een advocaat die het andere kamp vertegenwoordigt, vermoedt een opzetje.

Degene die nu vrijkomt onder voorwaarden, is Enes. Hij had problemen met de 'bazen' Idris en Abas, broers van elkaar. Die hadden hem gevraagd om een concurrent te beschieten, zegt 'ie. "En dat wilde ik echt niet. Maar die jongens accepteren geen nee."

Enes zegt gehandeld te hebben uit rancune, maar ook uit angst. "Ze hebben me al eens naar een broodjeszaak gelokt. Daar stond één van de bazen mij op te wachten. Ik kon nog net op tijd wegkomen." Hij bekent de auto's in brand te hebben gestoken.

Het meisje

Enes heeft ook de vermeende rechterhand van de leidinggevende broers bedreigd, een vrouw met de bijnaam 'het meisje'. Dat deed hij via Snapchat, met de volgende tekst:

“Zeg ma tegen je vriendin Dat ze mijn tasje met me spullen erin Vndg nog Geeft

desnoods aan silvio

Of ik zweer Ze gaat kogels vangen

Beloof ik dr

Als ze dat doet Laat ik iedereen met rust”

Bij de tekst stuurde hij een begeleidende video mee. Op het filmpje is een getatoeëerde linkerhand te zien, met daarin een pistool. Later werd er een wapen bij hem in beslag genomen.

Gebroken met milieu

Enes krijgt wel een enkelband. Reden dat hij zijn proces in vrijheid mag afwachten is dat 'ie gebroken lijkt te hebben met het milieu. Hij zegt zelf: "Wat die jongens doen is echt niet normaal. Ik ben nu 23 jaar en wil een normale toekomst opbouwen met mijn vriendin."

Het Openbaar Ministerie vindt het ook prima dat Enes zijn proces in vrijheid afwacht: "Als hij uit de bocht vliegt, zit hij ook zo weer binnen", aldus de officier van justitie. Enes geeft aan dat hij gaat onderduiken om geen "gezeik" te krijgen met het andere kamp.

Liquidatiepoging

Onlangs werd een medeverdachte ook vrijgelaten. Die jonge Zwollenaar, Merdan, wordt ervan verdacht dat hij betrokken is geweest bij een liquidatiepoging op één van de vermeende cocaïnebazen. Afgelopen najaar werden er tientallen kogels op 'baas' Idris afgevuurd in de wijk Stadshagen. Maar tegen Merdan is vooralsnog onvoldoende bewijs, volgens justitie.

Een andere Zwollenaar die mogelijk betrokken is geweest bij die veelbesproken liquidatiepoging loopt vrij rond. Volgens advocaat Van Veen is dat "onbestaanbaar". Hij vertegenwoordigt één van de broers die justitie ziet als 'bazen'. Van Veen: "Ik heb dat nog nooit eerder gezien, dat iemand vrij rondloopt, die wordt verdacht van een moordpoging."

Twee groepen

Na de moordpoging in Stadshagen, volgden er meerdere schietpartijen in de stad. Zo werd in de wijk Holtenbroek een busje beschoten. De beschietingen waren het dieptepunt in een heuse onderwereldoorlog in Zwolle. Die oorlog woedt simpel gezegd tussen twee groepen. Aan de ene kant staat een groep onder leiding van twee Afghaanse broers Idris en Abas. Aan de andere kant staat een groep die vooral bestaat uit mensen van Turkse komaf.

Opzetje

Advocaat Van Veen die één van de Afghaanse broers bijstaat, weet zeker dat de 'Turkse groep' alles in het werk heeft gesteld om de 'Afghaanse groep' uit te schakelen. "Eerst proberen ze Idris te vermoorden. En als dat dan niet is gelukt, gaan ze heel belastend over de broers verklaren bij de politie. En dat werkt ook nog, want iedereen van de Turkse kant loopt vrij rond." De strafpleiter denkt dat ze de verklaringen met elkaar hebben afgestemd.

Als voorbeeld noemt hij de beschieting van twee Turkse broers in 2016, daar zitten de Afghaanse 'bazen' Idris en Abas nu voor vast. "Bij de politie hebben die Turkse broers destijds gezegd dat misschien de Afghaanse broers er wel achter zaten. Nu zijn ze ineens heel stellig en zeggen ze: Abas heeft geschoten."

De schietpartij in 2016 wordt door justitie gezien als startpunt van de grimmige onderwereldoorlog. Voor deze schietpartij zitten drie verdachten vast, de twee Afghaanse broers en hun vermeende chauffeur van die nacht. Eind deze maand staan ze weer voor de rechter.