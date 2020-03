OM eist cel voor belagen advocate in Zwolle

Voor het stalken van zijn advocate in Zwolle is tegen een 40-jarige man zonder woonadres een celstraf van acht maanden geëist. De officier van justitie vindt dat de helft hiervan voorwaardelijk moet zijn.

De zaak werd verwezen naar de rechtbank Noord-Nederland, omdat de advocate haar kantoor in Zwolle heeft en vaak werkzaam is op de rechtbanken in Almelo en Zwolle. De verwijzing is nodig om de schijn van partijdigheid te voorkomen.

De belaging begon in oktober 2016, nadat de man voor poging tot moord twaalf maanden moest zitten. Vanuit zijn cel belde hij zijn raadsvrouw. Zij moest 'complimenten' dulden als 'wat heb je mooie ogen' en 'wil je met mij eten, bel me'.

De man gebruikte hiervoor vijf telefoonnummers. Het strafblad en het feit dat hij is onderzocht in het Pieter Baan Centrum maakte het allemaal angstaanjagender, zei de officier.

Aanhouding

De Zwolse advocate stopte met het bijstaan van deze verdachte en deed aangifte. De man werd in april 2018 aangehouden. Hij mocht vier dagen later op vrije voeten, mits hij geen contact meer zocht met het slachtoffer. Hier heeft de man zich tot op heden aan gehouden.

De man was in die periode niet de enige die deze raadsvrouw lastigviel. De vader van de in 2002 in Wildervank vermoorde Varscha Mohansingh bedreigde in 2017 dezelfde juriste.