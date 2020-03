Eerste coronabesmetting in Raalte, derde geval in Zwolle

In Overijssel zijn er coronabesmettingen bij gekomen in Raalte en Zwolle. Dat laat de GGD IJsselland weten. In de gemeente Raalte gaat het om de eerste besmetting, in Zwolle is het nummer drie.

"Gezien het tempo waarin het virus zich nu in Nederland verspreidt, hielden we al rekening met een eerste besmetting in onze gemeente", laat burgemeester Martijn Dadema van Raalte weten. Bij de nieuwe patiënten in zowel Raalte als Zwolle vindt bron- en contactonderzoek plaats.

Het totaal aantal besmettingen in Overijssel stijgt hiermee naar vijftien: drie in Zwolle en Borne, twee in Hellendoorn en Dinkelland en één in Raalte, Staphorst, Almelo, Tubbergen en Enschede.