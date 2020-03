Inreisverbod VS zet Overijsselse reisbureaus flink aan het werk

Vanaf zaterdag 04.59 uur wordt dertig dagen lang de toegang naar Amerika geweigerd.

Eigenlijk was Peter Vroom, CEO bij Westbound Travel, van plan om vandaag vanuit huis te werken. Maar toen president Trump het inreisverbod vannacht aankondigde, kwam hij toch maar naar kantoor. "We zijn vanochtend vroeg begonnen om alles in beeld te brengen en te kijken waar we kunnen helpen."

Huidige situatie 'extreem'

Vroom heeft in zijn branche al heel wat meegemaakt. "Jaren geleden was er een vulkaanuitbarsting in IJsland en toen mochten we twee weken lang niet vliegen binnen Europa." Maar zelfs hij noemt de huidige situatie extreem. "Het betreft een heleboel bestemmingen en de situatie verandert eigenlijk per dag of per uur."

"Leveranciers in VS stellen zich coulant op"

Bij Tioga Travel in Zwolle was het vanochtend zaak eerst de klanten te woord te staan en later op de dag (vanwege het tijdsverschil) contact leggen met leveranciers van reizen in de VS. Volgens directeur Paul Backer stellen de leveranciers als camperverhuurders en hotels in de VS zich coulant op.

Hij verwacht dat de klanten de komende week beslissen wat ze doen. De reis uitstellen of annuleren. Er zouden de komende weken 450 mensen via Tioga Travel naar de Verenigde Staten gaan.

Kosteloos annuleren?

Maar wat als je van plan was de komende maand naar Amerika te vliegen? Krijg je dan gewoon je geld terug? Eerder vandaag zei brancheorganisatie ANVR nog van wél, maar voorzitter Oostdam kwam daar later van terug. Ook Vroom zegt dat het afhangt van de situatie.

"Er moet wel een negatief reisadvies zijn zoals dat geldt voor gedeeltes van Italië. Nu je niet meer naar Amerika kunt, moeten we natuurlijk een oplossing vinden. Maar reizen die voor latere data gepland staan, gaan gewoon door en vallen vooralsnog onder de standaard annuleringsvoorwaarden die altijd van toepassing zijn."