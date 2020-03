De opvallendste coronamaatregelen voor Overijssel op een rij

De vanmiddag afgekondigde noodmaatregelen van het kabinet hebben verregaande gevolgen voor het maatschappelijk leven in Overijssel. Minstens tot eind deze maand zal het leven in deze provincie grotendeels plat worden gelegd. Dit zijn de meest in het oog springende maatregelen.

De coronamaatregelen komen op een tijdtechnisch ongelukkig moment. Zo vlak voor het weekeinde staan immers tal van (culturele) evenementen en sportwedstrijden op de kalender.

Geen sport

De KNVB heeft voor komend weekeinde alle wedstrijden afgelast. Daarbij gaat het om zowel duels in het betaald als het amateurvoetbal. Tot 1 april wordt er geen enkele wedstrijd meer gespeeld.



Voor komend weekeinde staan er meerdere wieler- en andere sportevenementen op de agenda, die nu eveneens stuk voor stuk op de tocht staan.

Bij voetbalvereniging DETO Twenterand gaat het sportpark in ieder geval de komende dagen helemaal op slot. Er kan dus ook niet getraind worden. Sportpark de Boshoek in Hardenberg waar HHC zit is vandaag gesloten. Alle trainingen en andere activiteiten op het sportpark zijn afgelast. De vrijwilligersavond op 27 maart van HHC gaat ook niet door en is uitgesteld.

Culturele leven

Ook het culturele leven ligt tot eind van deze maand grotendeels stil. Museum De Fundatie in Zwolle houdt vanaf morgen de deuren gesloten.

Het Rijksmuseum Twenthe en de Museumfabriek in Enschede gaan per direct dicht tot 31 maart. "Dat is het enige wat we kunnen doen. We volgen het advies van het RIVM", zegt Wilma Tempelman, woordvoerster van beide musea.

Daarnaast blijven het Wilminktheater en het Muziekcentrum Enschede deze maand gesloten.

Senioren in isolement

Om te voorkomen dat senioren dezer dagen in een isolement belanden, doet ouderenorganisatie KBOPCOB een oproep aan kinderen en kleinkinderen om vooral telefonisch met hun achterban te communiceren en persoonlijk contact te vermijden. Ook doet de ouderenbond het advies om evenementen voor senioren af te gelasten, ook wanneer er sprake is van minder dan honderd deelnemers. Dit met het oog op de kwetsbare doelgroep.

Kerkdiensten

De overkoepelende Protestantse Kerken Nederland (PKN) heeft tot eind deze maand alle kerkdiensten geschrapt. De overige kerken hebben vooralsnog geen besluit genomen.





Onderwijs

Het kabinet riep universiteiten en hogescholen op om zoveel mogelijk 'onderwijs op afstand' te bieden, de overige scholen blijven vooralsnog gewoon open. Het ROC van Twente heeft voor donderdagavond de open avond op elf locaties afgelast. "Tot nog toe was er geen reden om die open avond te schrappen, maar met de nieuwste maatregelen ligt dit uiteraard anders", aldus woordvoerster Els van Riel. De zegsvrouw benadrukt dat de reguliere lessen gewoon doorgaan.

Weekmarkten gaan vooralsnog door

De warenmarkten gaan vooralsnog gewoon door. Dat zegt voorzitter Henk Achterhuis van de overkoepelende landelijke Centrale Vereniging voor de Ambulante Handel (CVAH). "Uiteraard kunnen burgemeesters anders beslissen, maar als bond zeggen wij dat organisatoren zelf een inschatting moeten maken en zelf hun afweging moeten maken. We hebben het hier immers over detailhandel. Als de warenmarkten niet door mogen gaan, dan zouden ook alle winkels de deuren moeten sluiten. En dat zie ik nog niet zo snel gebeuren. We zouden ons daar ook met hand en tand juridisch tegen verzetten. Gelijke monniken, gelijke kappen."

Attractiepark Slagharen 'gewoon open'

Eind maart, begin april begint traditiegetrouw het pretparkseizoen. Attractiepark Slagharen, dat jaarlijks zo'n miljoen bezoekers naar de provincie trekt, gaat 27 maart gewoon open vertelt commercieel directeur Jo-Ann Venema.

"Wij houden ons volledig aan de richtlijnen zoals die worden opgedragen door het RIVM en de Veiligheidsregio IJsselland. Op dit moment behoren wij niet tot de bedrijven of instellingen die dicht moeten. Daarom zeg ik nu dat wij 27 maart open gaan, maar het duurt nog even tot het zover is. Wellicht openen we met een aangepast programma."

Nu het seizoen op het punt staat om te beginnen zijn ze bij het pretpark druk bezig om alles piekfijn in orde te maken. "We spreiden het werk zoveel mogelijk en zorgen ervoor dat we het met zo weinig mogelijk mensen alles doen. Wie thuis kan werken, moet dat doen."

Het Avonturenpark Hellendoorn opent pas op 4 april de poorten.

Speeltuinen

Binnen- en buitenspeeltuin De Flierefluiter in Raalte heeft per direct de deuren gesloten. "Tot 1 april", meldt eigenaar Erwin Pronk. "We hebben gebeld met de Ballorigs, de Monkey Towns, Dondertman in Holten en Octo4Kids in Ommen. Die wisten het nog niet. Maar wij gaan uit voorzorg dicht."



Markt Weerselo

Voor het eerst in 52 jaar gaat de bekende wekelijkse antiek- en goederenmarkt in Weerselo niet door. "Het is voor het eerst dat ik drie vrije zaterdagen achter elkaar heb", reageert Theo Busscher van de markt. "Tijdens eerdere crisissen als de mkz en mond- en klauwzeer draaiden we gewoon door. Maar nu gaat om mensen."

Op zwart zaad

Een opvallend nieuwtje: de condoomshop 't Hofje in Enschede zit voorlopig even op zwart zaad. De eigenaresse houdt haar winkeltje in de binnenstad gesloten uit vrees voor het coronavirus. Ze doet dat vooral uit preventief oogpunt, zo schrijft ze op haar Facebookpagina, "om niet een te grote druk op het zorgsysteem te leggen".