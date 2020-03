Boeren bij hoorzitting van provincie over PAS-meldingen: "We zitten hier onze tijd te verdoen"

Ze zaten er liever niet, de boeren die vandaag op een hoorzitting moesten komen van de provincie Overijssel. Zeventien boerenbedrijven die in het verleden alleen een melding hebben gedaan in het kader van het Programma Aanpak Stikstof, PAS, zitten nu zonder vergunning, en zijn dus eigenlijk in overtreding.

Tijdens een hoorzitting op het provinciehuis in Zwolle stelde voorzitter Knuttel namens de gedeputeerden vragen aan vertegenwoordigers van zeventien agrarische bedrijven waarvan de vergunningen niet voldoen.

'Overheid is tekort geschoten'

De stemming onder de boeren is duidelijk, ze geven allemaal aan dat ze keurig aan de toen geldende regels hebben voldaan. Kippenhouder Vehof deed in 2015 een PAS-melding die werd goedgekeurd. "Dan ben ik nu niet in overtreding, nee meneer, de overheid is tekort geschoten. Die moet dat repareren. Ik zit hier mijn tijd te verdoen."

Eerder had de provincie aangegeven nog niet te handhaven op bedrijven met alleen een PAS-melding. Dit was ook de lijn die landbouwminister Schouten aangaf. Maar de Raad van State tikte de provincie op de vingers.

Spagaat

De provincie zit nu in een spagaat tussen de boeren en milieu-organisaties. De provincie mag bedrijven niet zonder geldige vergunning laten doordraaien. Om tot een goed besluit te komen, zijn vandaag de boeren gehoord over de situatie op hun bedrijf.

De actiegroep Mobilisation for the Environment (MOB) had die zaak aangespannen bij de Raad van State. Jurist Valentijn Wösten betoogde namens MOB dat de fouten uit het verleden nu niet zomaar mogen verdwijnen. "Zand erover en weer door, dat kan echt niet".

'Kapot maken'

De boeren voelen zich in de kou gelaten, ze weten nog steeds niet waar ze aan toe zijn. Melkveehouder Johan van Dijk heeft weinig vertrouwen in een goede afloop. "De MOB gebruikt de mazen in de wet nu om de individuele gezinnen en bedrijven kapot te maken, dat is mijn gevoel erbij."

Gedeputeerde Staten komen voor het eind van de maand met een voorstel over de vergunningsplicht voor boeren met een PAS-melding. Die uitspraak zal dan ook gevolgen hebben voor honderden andere boeren in Overijssel die ook geen geldige vergunning hebben.