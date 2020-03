MOB trekt verzoek procedure handhaven vergunning 'koeien in de wei' in

Volgens jurist Wösten bleek al tijdens de zitting dat de rechter niet genegen was om de hoofdzaak versneld te behandelen. "Daar was het ons om te doen, het ging ons niet om de zaak tegen deze ene veehouder." De spoedprocedure is van de baan, de bodemprocedure niet.

Bodemprocedure gaat door

De bodemprocedure heeft betrekking op negen melkveehouders, daarin heeft de rechtbank, zonder zitting, eerder al uitspraak gedaan. MOB wil dat de provincie volgens die uitspraak handelt. "Wij vinden dit ook in het belang van de ondernemers, van de boeren, want die willen toch ook rechtszekerheid omtrent hun bedrijfsvoering en niet werken met halve vergunningen." Wösten vindt dat het argument van de provincie niet stand houdt, het voorlopige advies van de commissie Remkes is volgens hem geen juridisch houdbaar argument.

De provincie Overijssel was nog niet op de hoogte van de reden, dus die kan nog niet reageren op het intrekken van het verzoek.

Afgelopen dinsdag stonden de provincie Overijssel en MOB tegenover elkaar voor de rechter in Zwolle. MOB wil dat de provincie handhavend optreedt tegen boeren die geen vergunning hebben voor beweiden en bemesten.

'Halve vergunning'

Volgens MOB hebben boeren wel een vergunning voor het opstallen van hun vee, maar niet voor het Hollandse plaatje 'koeien in de wei'. Woordvoerder Wösten van MOB zei dat er al decennia halve vergunningen worden afgegeven, omdat beweiden en bemesten niet staat beschreven in de vergunningen. MOB wil dat Overijssel gaat handhaven nu er mei vorig jaar uitspraak is gedaan door de Raad van State omtrent de PAS.

De milieuorganisatie staat hierin lijnrecht tegenover de provincie Overijssel, die vindt dat voor beweiden geen vergunning nodig is. Dat is in de lijn van de commissie Remkes en het ministerie van Landbouw, ook zij vinden niet dat beweiden via een vergunning geregeld moet worden, omdat beweiden veel minder belastend is voor het milieu, dus positiever in tijden van de stikstofcrisis.

Minachting rechtspraak

MOB noemde dinsdag in de rechtbank de houding van de provincie Overijssel onbehoorlijk bestuur en minachting van de rechtspraak, omdat door niet te handhaven de uitspraak van de Raad van State opzij wordt geschoven. MOB geeft aan niet tegen beweiden te zijn, maar het moet wel volgens de juiste regels gebeuren.

Slapeloze nachten boeren

De zaak van afgelopen week ging om een boerenbedrijf in het buitengebied van Zwolle rn wordt door boerenbelangenorganisatie LTO Noord nauwgezet gevolgd. De maatschap in kwestie wordt door hen gesteund in deze zaak. "De manier waarop nu met de boeren wordt omgegaan is verschrikkelijk, het leidt tot onrust en onzekerheid. Als de rechter vindt dat de provincie tot handhaving moet overgaan kan dit voor heel veel boeren grote financiële gevolgen hebben", aldus LTO-bestuurder Ben Haarman.