Dode zeearend die is gevonden bij het Zwarte Meer voor onderzoek naar de Wageningen Universiteit

De zeearend is de grootste roofvogel van Nederland (Foto: Natuurmonumenten / Leen Goudappel)

De dode zeearend die afgelopen woensdag bij het Zwarte Meer is gevonden, gaat voor onderzoek naar de Wageningen Universiteit. Daar moet de doodsoorzaak van de vogel worden vastgesteld.

De zeearend is de grootste roofvogel die in Nederland voorkomt. Het dier leeft in waterrijke gebieden.

De dode zeearend, die oorspronkelijk uit Duitsland kwam, woonde sinds 2010 bij het Zwarte Meer en was een vrouwtje. Vanaf 2015 broedde zij in het gebied en bracht zij meerdere jongen groot. Het dier is zeker tien jaar oud geworden.

Boswachter Tim Kreetz: "Heel verdrietig om deze vogel zo te vinden, zeker nu het broedseizoen bijna begint. Het is een raadsel wat er is gebeurd. Zeearenden kunnen heel oud worden, zeker twintig jaar. Er is geen schade aan het dier te zien."

De uitslag van het onderzoek wordt over enkele weken verwacht.