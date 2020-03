WOII in foto's: autorijden op een houtkachel

Benzine was tijdens de bezetting niet of nauwelijks te krijgen. Reden voor handige sleutelaars om de motor van hun auto of vrachtwagen om te bouwen, zodat deze op houtgas of lichtgas konden rijden.

Om het gas mee te nemen werd een enorme tank op het dak aangebracht of werd de brandstof in een aanhangwagen meegenomen. Veel vermogen had zo'n hout- of gasgestookte auto niet. Bij een kleine helling moesten de inzittenden uitstappen om de auto omhoog te duwen.

Op deze foto zien zien we een auto met een houtgasgenerator voor hotel Wientjes in Zwolle.

Autorijden op een houtkachel (Foto: Foto: Querner / Bron: Historisch Centrum Overijssel)

