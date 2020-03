WOII in foto's: straten in Deventer kleuren oranje tijdens bevrijdingsfeest

Op de foto zien de we mensen op de Sint Jurriënstraat in Deventer die het bevrijdingsfeest vieren in mei 1945. In veel steden werden bevrijdingsoptochten gehouden. Op dit kiekje in kleur spat de kleur oranje van de foto af. Rechts staan wat militaire voertuigen opgesteld.

De inwoners van Deventer hadden zich bij de bevrijding op 10 april ook al laten gelden. Massaal waren ze de straat op gegaan, terwijl de Canadezen nog in gevecht waren met de Duitsers. "We hadden meer moeilijkheden om ons een weg te banen door de feestende burgers dan dat we last hadden van de vijand", schreef een Canadese kapitein in zijn verslag. Aan de Diepenveenseweg kwamen twaalf feestvierders om het leven door Duits granaatvuur. Gelukkig kon een maand later de bevrijding echt gevierd worden.

Bevrijdingsfeest in Deventer (Foto: Foto: Onbekend / Bron: Historisch Centrum Overijssel)

Overijssel viert vrijheid Overijssel is 75 jaar geleden in 17 dagen bevrijd. RTV Oost maakt van 1 t/m 17 april een Vrijheidstour door de provincie. Elke dag staat een bijzonder lokaal oorlogs- of bevrijdingsverhaal centraal. Tot begin april delen we elke dag een foto uit Overijssel met een bijzonder verhaal.