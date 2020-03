Sanderink wint rechtszaak: ex-partner krijgt 'slechts' 48.000 ontslagvergoeding

Na alle verloren rechtszaken zal de 71-jarige eigenzinnige Twentse zakenman Gerard Sanderink het niet gewend zijn. Maar de Almelose rechtbank was het dit keer met zijn verwijten eens; hij heeft z'n ex, Brigitte van Egten, terecht ontslagen als directeur van het Goorse DSS waarvan hij eigenaar is.

De Almelose rechter was het dus deze keer eens met Sanderink. Op een aantal punten vond hij dat Van Egten 'ernstig verwijtbaar' heeft gehandeld als directeur van zonnepanelenbedrijf DSS. Dus werd de eis van Van Egten, bijna 1,4 miljoen euro afgewezen, en vind de rechter dat ze genoegen moet nemen met zo'n 48 duizend euro.

Verwijten

De ruzie tussen de ex-geliefden Sanderink en Van Egten begon in november 2018. In een telefoongesprek verweet hij haar 'verduistering van miljoenen euro's richting Gambia, het stelen van zijn iPhone, het hebben van (seksuele) contacten met criminele Afrikanen, het uitvoeren van DDoS-computeraanvallen en het versturen van phisingberichten via een server in Gambia met gestolen software van Strukton'.

Van Egten was getroffen door de beschuldigingen, in een rechtszaak 3 april 2019 eiste ze rectificatie, vooral omdat Sanderink, ook eigenaar van IT-dienstverlener Centric en bouwbedrijf Strukton, ze had geuit tegen haar zakelijke omgeving. En in die rechtszaak kwam aan de orde dat Sanderink een nieuwe vriendin had: Rian van Rijbroek, door de Nederlandse journalistiek als 'cybercharlatan' bestempeld.

Top Centric stapt op

De relatie tussen de ex-geliefden was daarna volledig gebrouilleerd. Sanderink ontsloeg haar als directeur van zijn bedrijf. Hoe groot de invloed van Van Rijbroek is op Sanderink is niet duidelijk, maar de top van zijn bedrijf Centric is opgestapt omdat ze niet wilden samenwerken met haar.

Ook lijkt Van Rijbroek de hand te hebben in de ruzie tussen Sanderink en Van Egten. Daarnaast werd de jaarrekening van DSS, waarbij een forse winst werd gemaakt in 2018, steeds opnieuw betwist door Sanderink. Hij heeft nu voor de vierde keer een accountant in stelling gebracht om te bewijzen dat Van Egten verlies heeft gedraaid in 2018.

Riante ontslagvergoeding

Hoe dan ook, de rechter vindt dat Van Egten 'ernstig verwijtbaar' heeft gehandeld door zichzelf een bonus uit te keren over de jaarwinst over 2018 van DSS zonder dat eigenaar Sanderink daarmee akkoord ging. Immers; er was nog geen onweerlegbare accountantsverklaring. Ook wilde zij haar collega, de commercieel directeur van DSS, die een positieve verklaring over haar gaf nadat Sanderink haar had beschuldigd van fraude, een ontslagvergoeding van een half miljoen euro toekennen. Hij wilde daar zelf geen gebruik van maken, maar de rechter vond ook dat 'ernstig verwijtbaar' omdat ze de ontslagregeling buiten het zicht van Sanderink had geregeld.

Het is voor het eerst dat Sanderink een rechtszaak wint. Het afgelopen jaar heeft hij geprocedeerd met zowel zijn ex als vele topmanagers van zijn IT-bedrijf Centric. Allemaal mensen die hem ooit steunden op zakelijk of privegebied, maar waarmee hij in onmin raakt nadat Rian van Rijbroek zijn vriendin werd.