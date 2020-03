Veiligheidsregio's: "Houd je aan de coronamaatregelen, dan zijn we er hopelijk op 1 april vanaf"

"Dit heeft een enorme impact op de samenleving", zegt Peter Snijders, burgemeester van Zwolle en voorzitter van de Veiligheidsregio IJsselland.

"We moeten nog voorzichtiger zijn dan we al waren en ons houden aan de spelregels. Zo beschermen we de kwetsbaren in de samenleving."



Veiligheidsregio Twente

"We nemen geen extra maatregelen in Twente bovenop de landelijke maatregelen", zegt voorzitter Onno van Veldhuizen van de Veiligheidsregio Twente. "Meer is vanuit Twents perspectief ook echt niet nodig. We moeten zorgen dat we hier met z'n allen zo snel mogelijk, tegen de laagste kosten, menselijk en financieel uit zijn. De datum 1 april is wat kwetsbaar, maar we gaan ervoor dat het dan weer een stuk beter gaat."

Onno van Veldhuizen over de nieuwe maatregelen:

