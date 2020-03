Celstraf voor man die Chinees restaurant in Dedemsvaart overviel

Een 39-jarige man beroofde in november vorig jaar uit 'pure wanhoop' een Chinees restaurant in Dedemsvaart. De rechtbank in Zwolle heeft hem daarvoor veroordeeld tot een celstraf van 2,5 jaar waarvan een tien maanden voorwaardelijk.

De man maakte 1158 euro buit bij de overval, maar werd al snel aangehouden nadat zijn signalement was verspreid via Burgernet. Bij zijn aanhouding werd een waarschuwingsschot gelost door de politie.

Burn-out

Twee weken geleden vertelde de overvaller, waarvan niet bekend is waar hij woonde, dat hij zich jarenlang kapot had gewerkt om uit de schuldsanering te komen. Van alle zorgen en het harde werken had hij een burn-out gekregen. Een paar dagen voor de overval was hij al zijn geld kwijtgeraakt in het casino.



Uit wanhoop was hij met een oud en onklaar gemaakt jachtgeweer op een veel te kleine fiets gestapt om ergens een overval te plegen. Na twintig kilometer fietsen was hij in Dedemsvaart aangekomen, waar hij besloot om het Chinese restaurant te beroven. Tijdens zijn rechtszaak vertelde de man dat hij ontzettend veel spijt heeft van zijn daad.